IKEA釋出嘉義市分店7種職缺！佐證開店傳聞 市府也說話了

知名居家用品賣場宜家家居（IKEA）傳出將於嘉義市大潤發的賣場內，開設實體店面，還包括餐飲部，搶先台南；今天網友發現，人力銀行網站有「IKEA嘉義店」的職缺，包括區經理、區主任、全職人員等，更確認會在嘉市展店，嗨喊「終於不用去外縣市！」

嘉義市政府建設處長田長沛說，從徵才職位，可推測在嘉市設的並非快閃店，不管設在哪裡，都是IKEA對嘉市消費潛力非常大的肯定，更加強嘉義市雲嘉南休閒消費中心的地位。

大潤發嘉義店則三緘其口，表示未接獲相關消息。

據了解，人力銀行網站上，IKEA位於嘉市有7個職缺，包括「嘉義店－區經理 Shopkeeper」、「嘉義店-區主任 Team Leader」月薪3萬8000到4萬5000元、「嘉義店-全職人員 Co-worker」月薪3萬到3萬5000元、「嘉義店－餐廳－主任 Team Leader」3萬8000到4萬5000元、「嘉義店－餐廳－全職服務人員 Co-worker」3萬到3萬5000元。