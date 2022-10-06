影／菜鴨找到「鴨生」新樂趣 叼飼料餵魚超逗趣

斗南鎮新崙里一間鐵工廠老闆在自家水池養7隻褐色菜鴨，因水池在人來人往的自行車步道旁，時常吸引民眾駐足觀賞，近日有人驚訝發現，這些鴨子超厲害，竟會叼著自己的飼料，在水池旁餵魚，魚則在岸邊等著鴨子餵食，直言鴨子找到「鴨生」新樂趣，日子都不無聊了。

路過的陳姓民眾說，他常常在斗南鎮埤麻里的自行車步道騎車運動，有時停在路旁的涼亭休息，會順便看看鴨子游水的悠遊樣子，有次定睛一看才突然發現，鴨子竟來回叼著飼料餵魚，真的找到「鴨生」新樂趣，而且魚也很聰明，知道要在岸邊等鴨子餵食。