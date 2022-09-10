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烤山豬不稀奇了！ 阿里山鄒族原住民秋節烤「大鱷魚」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
地方社團粉專「嘉義多一點」分享有間甕仔雞店，大大的烤網上放著一隻鱷魚，記者採訪，烤全鱷是阿里山鄉鄒族「山豬亮」，專門跑外場烤肉謀生。圖／取自嘉義多一點臉書粉專
地方社團粉專「嘉義多一點」分享有間甕仔雞店，大大的烤網上放著一隻鱷魚，記者採訪，烤全鱷是阿里山鄉鄒族「山豬亮」，專門跑外場烤肉謀生。圖／取自嘉義多一點臉書粉專

中秋節家家戶戶團圓賞月烤肉，地方社團粉專「嘉義多一點」分享，嘉義市南京路上有間甕仔雞店，大大的烤網上放著一隻鱷魚，超驚人畫面引發討論，記者採訪，烤全鱷是阿里山鄉鄒族「山豬亮」，專門跑外場烤肉謀生，他說，愈來愈多公司、團體烤鱷魚。

原住民傳統山林狩獵為生，練就烤肉生活謀生技能，「山豬亮」說，鱷魚來自高雄養殖，烤鱷魚1隻2至3萬元，可供50至80人食用，口感味道如同龍膽石斑、又像雞肉，皮厚Q彈，烤鱷時間弱約3個半小時，比烤山豬時間短，烤豬價格與烤鱷魚差不多。

「山豬亮」表示，烤山豬、烤鱷魚不用木碳，採用山上相思木、龍眼木，高溫無毒，鱷魚皮厚，宰殺料理費時費工，他們在空地上架起大型烤網與火爐，烤網上是隻大鱷魚，鱷魚內臟處理剖開後放烤網上攤成大字狀。

鱷魚烤肉讓網友相當驚訝，「真的假的，烤鱷魚」；「烤山豬不稀奇了，現在流行烤鱷魚」；吃過鱷魚肉的網友說，「鱷魚肉很好吃，跟雞肉、魚肉口感差不多」，有網友提議中秋也要烤鱷魚，有人打趣表示，「好大一隻飛魚喔！這隻魚真大！」

鱷魚 烤肉

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