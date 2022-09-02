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雲林首家庇護咖啡館營運 首推「待用咖啡」獲迴響

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
Happiness咖啡館位在斗六市中山路上，主要販售咖啡與甜點。記者陳苡葳／翻攝
Happiness咖啡館位在斗六市中山路上，主要販售咖啡與甜點。記者陳苡葳／翻攝

雲林縣第8家庇護工場「Happiness咖啡館」今天揭牌，並啟動愛心待用咖啡，斗六工業會理事長林萬宗響應捐贈30公斤鷹果咖啡豆，鼓勵各界踴躍愛心認購，每杯50元。

副縣長謝淑亞等人今為位在斗六市中山路上的Happiness咖啡館揭牌，她表示，由雲林縣佛教善行慈悲功德會創設的庇護商店，以販售現煮咖啡、甜點為主，這是全台首家庇護工場創舉，希望讓不分年紀、職業的人，都能到此放鬆、啜飲咖啡。

謝等人也和庇護員工一起製作咖啡拉花，並授證咖啡職人勳章，肯定其專業能力；謝淑亞說，雲林縣是全國六都以外設置最多庇護工場的縣市，主要協助與訓練身心障礙朋友進入一般職場就業，未來該館員工經長時間訓練，也有機會轉銜，迎向自立生活，為家庭、社會奉獻一己之力。

謝淑亞表示，該館可提供12名身心障礙者多元、適切的就業形態，目前全縣8家庇護工場，共可提供111名身障朋友庇護性就業機會，協助相關員工學習訓練，提升工作競爭力。

Happiness咖啡館是雲林縣第8家庇護工場，今天正式揭牌營運。記者陳苡葳／翻攝
Happiness咖啡館是雲林縣第8家庇護工場，今天正式揭牌營運。記者陳苡葳／翻攝

咖啡館 庇護工場 雲林

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