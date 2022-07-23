搶冰品商機 番路農會推烏龍茶雪酪 中埔農會蜂蜜牛奶

類熱浪來襲，消暑冰品冷飲熱賣，嘉義縣阿里山腳下的番路鄉農會，推出阿里山青心烏龍茶雪酪；中埔鄉農會推出在地蜂蜜、香蕉、鮮奶，最佳消暑健康組合。

疫情緩，暑假國旅補助上路，上阿里山遊客增加，為搶客，番路鄉農會新上任總幹事趙幸芳行銷現在送禮不流行送快篩劑，炎夏送阿里山青心烏龍茶雪酪，清涼減糖又減脂。

番路農會獨家開發的阿里山青心烏龍茶雪酪頂級冰品，採用阿里山手採青心烏龍茶開發，乳脂含量低於3%，糖度降低50%，愛吃與愛美間找到平衡點。

番路是柿子故鄉，農會加工柿果推出「柿柿如意」冰品系列有好口碑，協助茶產業，開發森林系阿里山青心烏龍茶口味雪糕、雪酪，番路農會飲冰柿茶集（農特產品展售中心）在番路鄉下坑村菜公店109-1號。

台18線阿里山公路上的中埔鄉農會金蘭分部，活化轉型穀倉農創園區，有農特產品「穰穰直賣所」、藝術品展示空間，出租國際咖啡連鎖星巴克，營造成全台唯一老穀倉星巴克，元月開幕，成為觀光休閒去處。

農會總幹事李碧雲行銷在地蜂蜜、香蕉、鮮奶，是最佳消暑健康組合，日頭炎炎，一動就流汗，就來杯蜂蜜香蕉牛奶，香甜冰涼，營養又補充體力，中埔優質山蕉、休閒牧場獨角仙鮮乳、老爹鮮乳，還有2022得獎蜂蜜新鮮上市。