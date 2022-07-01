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故宮南院暑假好戲連連！水舞、無人機展演接著國慶煙火

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
故宮南院夏日親子藝術月戶外園區水舞，今起展演至10月10日，為觀眾送上繽紛多彩聲光祝福。圖／故宮南院提供
故宮南院夏日親子藝術月戶外園區水舞，今起展演至10月10日，為觀眾送上繽紛多彩聲光祝福。圖／故宮南院提供

2022故宮南院夏日親子藝術月 ，戶外園區水舞及3D雷雕水幕秀、無人機群飛展演，上午陸續登場，館內玩藝術、學魔法；戶外看水舞、拍美照，從白天到夜晚，從館內到館外，暑假精彩一夏！配合嘉縣府承辦國慶煙火，觀賞區設故宮園區，院長吳密察上午開幕，宣布暑假水舞、無人機群展演，延續到國慶假期。

藝術月以當期特展「花樣何處來」、「謎樣景泰藍」為主題發想，揭示文物創作秘密，文物不但可愛多彩還很科學。開幕活動在以掐絲琺瑯設計發想大型裝置前展開，吳密察帶來賓以魔法棒開啟金球後展開，幼兒園老師帶小朋友進場玩遊戲，笑開懷；藝術月戶外重頭戲，水舞暨無人機展演，以「仲夏平安夜」為題，水舞今起展演至10月10日，為觀眾送上繽紛多彩聲光祝福。

去年無人機展演以象徵希望幸福青鳥，感動全場，獲得世界大獎；今年無人機陣容從300架升級增為500架，將以最新無人機天燈技術，搭配聲光水幕秀，規畫演出4場；16日晚間6點半在北側慶典花園，榮獲台北兒童藝術首獎的「Ｏ劇團」帶來全新力作「魔法ＢＯＯＫ思議」首演。

8月6日及27日晚間6點，嘉義國樂節團隊「台灣竹樂團」及「當代藝林樂集」在臨水廣場獻藝；配合國慶焰火在嘉義，無人機群飛展演以「平安如意，太平有象」為主題，為國家獻上生日祝福。

故宮南院臉書粉絲頁線上直播，親子藝術月今起到8月31日，水舞秀今起到10月10日，演出時間：上午11到晚間7點，每20分1場，每場約5分，演出地點：至善湖。無人機群飛展演：16日晚間8點到8點半、8月6日晚間7點半到8點，8月27日晚間7點半到8點，演出地點：至善湖，10月10日水舞及雷雕水幕投影展演、無人機展演　依國慶焰火宣布系列活動時間為準， 活動詳情請上故宮南院官網或臉書查詢。

故宮南院夏日親子藝術月開幕活動，院長吳密察帶來賓以魔法棒開啟金球後展開，幼兒園老師帶小朋友進場玩遊戲，笑開懷。記者魯永明／攝影
故宮南院夏日親子藝術月開幕活動，院長吳密察帶來賓以魔法棒開啟金球後展開，幼兒園老師帶小朋友進場玩遊戲，笑開懷。記者魯永明／攝影
故宮南院夏日親子藝術月開幕活動，院長吳密察帶來賓以魔法棒開啟金球後展開，幼兒園老師帶小朋友進場玩遊戲，笑開懷。記者魯永明／攝影
故宮南院夏日親子藝術月開幕活動，院長吳密察帶來賓以魔法棒開啟金球後展開，幼兒園老師帶小朋友進場玩遊戲，笑開懷。記者魯永明／攝影
故宮南院夏日親子藝術月開幕活動，院長吳密察帶來賓以魔法棒開啟金球後展開，幼兒園老師帶小朋友進場玩遊戲，笑開懷。記者魯永明／攝影
故宮南院夏日親子藝術月開幕活動，院長吳密察帶來賓以魔法棒開啟金球後展開，幼兒園老師帶小朋友進場玩遊戲，笑開懷。記者魯永明／攝影
故宮南院夏日親子藝術月戶外園區水舞，今起展演至10月10日，為觀眾送上繽紛多彩聲光祝福。圖／故宮南院提供
故宮南院夏日親子藝術月戶外園區水舞，今起展演至10月10日，為觀眾送上繽紛多彩聲光祝福。圖／故宮南院提供
故宮南院夏日親子藝術月開幕活動，院長吳密察帶來賓以魔法棒開啟金球後展開，幼兒園老師帶小朋友進場玩遊戲，笑開懷。記者魯永明／攝影
故宮南院夏日親子藝術月開幕活動，院長吳密察帶來賓以魔法棒開啟金球後展開，幼兒園老師帶小朋友進場玩遊戲，笑開懷。記者魯永明／攝影

故宮南院 國慶

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