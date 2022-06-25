台南運河「環河挑戰」反應熱烈 水域開放呼聲高

台南運河水域活動開放呼聲高，觀旅局今年5月首度舉辦「環河挑戰」體驗活動，反應熱烈，議員認為，目前下水遊憩要提前10天申請非常不便，建議比照高雄愛河掃描QR Code即可下水；觀旅局表示，運河管轄複雜，有港務公司、市府漁港所、水利局、工務局等，且有漁船、遊艇、運河遊船等行駛，報備制是考量到安全性，未來朝向讓民眾更簡便就可使用非動力船筏體驗。

沈震東表示，樂見觀旅局今年有不一樣的作為，開放民眾在運河下水遊憩，但很多人不了解運河要如何下水？是由觀旅局、工務局還是未來體育局管轄，建議觀旅局妥善規劃整合，讓遊船、遊艇、龍舟、獨木舟、立式划槳等在運河上進行的活動能夠兼容並蓄。

觀旅局長郭貞慧表示，今年3月邀集專家學者研討，未來運河水域休閒遊憩的可行方式，運河是水利局管轄，還有商港及漁港、遊艇等，不是單純水域遊憩，府內會先整合意見和規畫，未來是朝向讓民眾更簡便就可使用非動力船筏體驗。

觀旅局今年水域遊憩體驗首度增加台南運河環河挑戰，開放民眾自行攜帶無動力載具，自運河星鑽大涼公園下水，挑戰環台南運河10公里，5月29日首場100人次很快就額滿，不少是來自外地的愛好者，第二場將在10月16日舉辦，1梯次100人。