太平雲梯5周年「雲端路跑」追求刺激也飽覽雲嘉最美景

太平雲梯營運5周年，推廣在地觀光，太平社區產業合作社規畫今年9月11日辦「太平雲梯雲端路跑」，起點從遊客中心跑到太平雲梯上，經縣道151到二尖山觀景台折返，終點於太平國小，選手可在太平雲梯橋上俯瞰雲海美景同時飽覽著名的梅山36彎景致及沿線茶園風景風光。

主辦單位表示，活動沿途補給品由嘉義知名伴手禮老楊方塊酥及統百食品提供，參賽選手品嘗美食外，也將連結太平社區發展協會及大林慢城發展協會的商家提供優惠折扣活動。

今天上午記者會，縣長翁章梁說，民眾習慣走雲梯、逛老街，此次希望透過高難度路跑挑戰賽，參賽者可以享受山裡面最乾淨的空氣，飽覽嘉南平原和36彎美景，呼籲所有愛好路跑的朋友「一定要來」，將帶來不一樣的感受，感受梅山之美。