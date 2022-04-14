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虎尾鐵橋不只白天好拍好玩 光影設施7月完工也能夜遊了
雲林縣定古蹟虎尾鐵橋是縣內熱門景點，白天時常吸引大批遊客到此拍照、打卡，但有不少人反映，夜間燈光昏暗，頂多只敢在外圍活動，不敢走進橋內，加上無法與鄰近同心公園形成休憩區，有點可惜盼改善，縣府今斥資500萬元，優化整體光環境，提升照明度，也藉光影變換，引領遊客重返時光榮景，7月完工啟用。
縣府文化觀光處表示，虎尾鐵橋在日治時期興建，過去是糖業鐵路一環，採3段式高低不等的跨樑、護欄等鋼架花樑設計，呈現特殊不對稱階梯構造，加上有超過430多公尺的舊鐵道，在國內已很少見，也是雲嘉地區年代最久遠橋樑，2009年登錄縣定古蹟。
虎尾鐵橋地處虎尾糖廠旁的河堤道路及中山路交會點，白天車水馬龍，觀光人潮也多，下午到傍晚後有許多居民或親子會散步至周邊，不過因橋樑本體亮度不夠，很多人向鎮公所及縣府陳情意見，認為應加裝燈光，延續夜間使用性。
縣長張麗善今天表示，針對虎尾鐵橋啟動虎尾糖廠鐵橋及周邊光環境規畫設置案，以布置光環境投射，改善照明，襯托古蹟建築特色，也營造城市夜間景觀樣貌，除休閒遊憩時更安全，連帶提升民眾與遊客夜間視覺體驗。
文化觀光處長陳璧君說，虎尾鐵橋燈光規畫由著名照明設計公司沁弦築影主導，運用動態燈光效果，傳達虎尾糖廠五分車過橋時，穿梭鐵橋結構間的意象，每日整點報時展演，另在春、秋分或冬、夏至等特定節氣時呈現其代表的光色，象徵季節更迭、大地生息萬變。
陳璧君說，虎尾鐵橋夜間光環境，全面更新後，橋樑線條經光影轉換成建築藝術，將形成當地獨有文史景觀，串接周邊虎尾糖廠與公園綠地，凸顯地標性，也加值區域觀光量能。
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