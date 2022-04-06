聽新聞
test
0:00 / 0:00
公車過站未停女遊客嗆台南不會發展 黃偉哲：遺憾！
台中一名來台南玩的女遊客，日前搭乘公車疑似未拉下車鈴，司機過站未停，她卻嗆司機下次不會來台南，及說台南絕對不會發展。市長黃偉哲今在臉書為受責難的司機感到不捨，也對這名女乘客侮辱到南市表示遺憾。
黃偉哲說，台南是熱情城市，歡迎外地朋友來玩，但日前有一觀光客來台南玩，搭公車時因有誤解而對司機不禮貌，但司機展現高EQ。他表示，過去有乘客投訴公車司機服務態度不好，或有司機與乘客口角，市府也一再要求司機要維護服務品質，不要和乘客互嗆，這次是因乘客沒按下車鈴，除了怪罪司機還罵台南市，對此深感遺憾，有誤解，解釋清楚清楚就好。
黃偉哲在臉書上貼出公車司機視角的照片，他表示，車輛行駛間，司機既要專注路況，還要注意儀表數據，看到有觀光客下車忘記按鈴，卻責難司機大哥，令人不捨。「下次搭乘公車，請您記得給司機兄姐一句鼓勵：謝謝，辛苦了，加油！」，有網友氣炸，留言「台中人丟臉到台南」。
醫師陳志金昨在臉書PO出這名女子疑未拉下車鈴，嗆司機的影片，她在車上質疑司機過站未停，司機指她沒拉下車鈴，她說有拉卻沒響，並指下車不會來台南玩了，台中不會這樣子，還嗆台南不會發展，以及要投訴，司機沒有回應。
網友看了照片紛紛留言「司機大哥，真的素質很好，身為台中人真的感到丟臉，不是每個台中人都是這樣的。」也有網友請這名女子不要來台南玩了，「我們不歡迎情緒勒索」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言