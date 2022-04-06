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疑沒按鈴公車過站未停 台中女遊客怒嗆司機：台南不會發展

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公車過站未停女遊客嗆台南不會發展 黃偉哲：遺憾！

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲在臉書貼出公車司機視角照片，既要專注路況，還要注意儀表數據。圖／擷取畫面
台南市長黃偉哲在臉書貼出公車司機視角照片，既要專注路況，還要注意儀表數據。圖／擷取畫面

台中一名來台南玩的女遊客，日前搭乘公車疑似未拉下車鈴，司機過站未停，她卻嗆司機下次不會來台南，及說台南絕對不會發展。市長黃偉哲今在臉書為受責難的司機感到不捨，也對這名女乘客侮辱到南市表示遺憾。

黃偉哲說，台南是熱情城市，歡迎外地朋友來玩，但日前有一觀光客來台南玩，搭公車時因有誤解而對司機不禮貌，但司機展現高EQ。他表示，過去有乘客投訴公車司機服務態度不好，或有司機與乘客口角，市府也一再要求司機要維護服務品質，不要和乘客互嗆，這次是因乘客沒按下車鈴，除了怪罪司機還罵台南市，對此深感遺憾，有誤解，解釋清楚清楚就好。

黃偉哲在臉書上貼出公車司機視角的照片，他表示，車輛行駛間，司機既要專注路況，還要注意儀表數據，看到有觀光客下車忘記按鈴，卻責難司機大哥，令人不捨。「下次搭乘公車，請您記得給司機兄姐一句鼓勵：謝謝，辛苦了，加油！」，有網友氣炸，留言「台中人丟臉到台南」。

醫師陳志金昨在臉書PO出這名女子疑未拉下車鈴，嗆司機的影片，她在車上質疑司機過站未停，司機指她沒拉下車鈴，她說有拉卻沒響，並指下車不會來台南玩了，台中不會這樣子，還嗆台南不會發展，以及要投訴，司機沒有回應。

網友看了照片紛紛留言「司機大哥，真的素質很好，身為台中人真的感到丟臉，不是每個台中人都是這樣的。」也有網友請這名女子不要來台南玩了，「我們不歡迎情緒勒索」。

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