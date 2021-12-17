阿里山林鐵蒸汽檜木車廂下周開行 迎接台灣設計展

2021台灣設計展即將在嘉義市登場，阿里山林業鐵路及文化資產管理處展覽期間，每天以SL-25蒸汽機車或柴油機車附掛檜木車廂，開行「檜來嘉驛」檜木列車，行駛嘉義站及北門站區間，中途停靠車庫園區 (製材所展區)，串連嘉義文創園區、嘉義火車站、製材所、車庫園區、北門驛、檜意森活村等熱門景點，歡迎旅客品味台灣設計展。

檜木列車仿造1925年日本皇室專用貴賓車，是全球唯一以台灣檜木打造的珍貴車廂，Shay SL-25蒸汽機車距今超過百年歷史，僅有特殊活動或節慶行駛。

設計展期間的周二、四、六 (25日、28日、30日及明年元旦共4日)，行駛蒸汽機車，讓旅客親身體驗國寶列車，機會難得，列車加碼行駛隱藏版「車庫線」，可近距離觀賞Shay型蒸汽機車直立式汽缸、傘形齒輪設計，都是火車史上經典工藝，再經過昔日中興號柴油機關車調頭轉向使用的轉車台，如今依然保存完善。

另外還能看到林鐵專屬洗車台，旅客可上下車參觀車庫園區林鐵珍貴車輛，及嘉義製材所《百年鳴森》、《記憶阿里山-阿里山林業暨鐵道特展》、《構竹林鐵》等特展。

「檜來嘉驛」檜木列車蒸汽機車單程票價200元、來回票350元；柴油機車單程票價100元、來回票150元，10人以上團體享有9折，20人以上團體享有8折購票優惠。