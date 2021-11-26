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故宮南院置物櫃外觀像塔位？南院娓娓道來圖形紋飾來由

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故宮南院置物櫃外觀像塔位？南院：圖形是院藏玉器紋飾

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
有網友在臉書「爆廢公社」貼圖文指稱，嘉義縣故宮南院置物櫃，讓人「嘆為觀止！」引發熱議，故宮南院說，寄物櫃上的紋飾主要來自院藏的「伊斯蘭玉器」表面雕琢的花葉紋。圖／故宮南院提供
有網友在臉書「爆廢公社」貼圖文指稱，嘉義縣故宮南院置物櫃，讓人「嘆為觀止！」引發熱議，故宮南院說，寄物櫃上的紋飾主要來自院藏的「伊斯蘭玉器」表面雕琢的花葉紋。圖／故宮南院提供

有網友在臉書「爆廢公社」貼圖文指稱，嘉義縣故宮南院置物櫃，讓人「嘆為觀止！」引發熱議，網友紛紛加入討論，有說像「塔位」，有人稱「以為是納骨塔」、「好莊嚴的格局」、「莊嚴肅穆」。

網友說，旅客置物櫃1格只要10元」，照片可見一排排深藍色置物櫃整齊排列在大理石地板上，環境看起來明亮整潔，與較現代化的納骨塔在裝潢擺設上有些許相近。網友笑稱「若營運不佳時，可以無縫接軌另一產業」、「跟我老爸的塔位很像說，只是用色繽紛多了」、「可以買2個位子嗎」、「要懷抱著一顆肅穆莊嚴的心」、「搞不好有人長租下來當靈骨塔」。

對此，故宮南院說，寄物櫃上的紋飾主要來自院藏的「伊斯蘭玉器」表面雕琢的花葉紋，規則與對稱佈局是這些花葉紋的設計原則；乾隆皇帝對於西亞與南亞美玉的喜愛，使得故宮院藏不少來自蒙兀兒帝國與鄂圖曼帝國的伊斯蘭玉器精品。

南院處長彭子程說，感謝民眾創意聯想，未來將製作解說牌，以對照寄物櫃圖案與伊斯蘭的紋飾源流的關聯，也藉此展現博物館教育功能。民眾的A3尺寸的背包及飲水可攜入館內，但建議民眾先行寄物，更能輕鬆看展。故宮南院寄物櫃可用10元硬幣免費使用，服務台另有代幣可供借用。

彭子程說，歲末展覽繽紛精彩，人氣國寶展〈清翠玉白菜〉重磅回歸，只展出到明年1月23日；故宮典藏的4件汝窯水仙盆，有兩件正在南院展出；「遠方的戰爭-清宮銅版戰圖」特展及「刻石取拓-故宮碑帖特展」將在12月26日卸展，請民眾把握參觀機會。

有網友在臉書「爆廢公社」貼圖文指稱，嘉義縣故宮南院置物櫃，讓人「嘆為觀止！」引發熱議，故宮南院說，寄物櫃上的紋飾主要來自院藏的「伊斯蘭玉器」表面雕琢的花葉紋。圖／故宮南院提供
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有網友在臉書「爆廢公社」貼圖文指稱，嘉義縣故宮南院置物櫃，讓人「嘆為觀止！」引發熱議，故宮南院說，寄物櫃上的紋飾主要來自院藏的「伊斯蘭玉器」表面雕琢的花葉紋。圖／故宮南院提供
有網友在臉書「爆廢公社」貼圖文指稱，嘉義縣故宮南院置物櫃，讓人「嘆為觀止！」引發熱議，故宮南院說，寄物櫃上的紋飾主要來自院藏的「伊斯蘭玉器」表面雕琢的花葉紋。圖／故宮南院提供

故宮南院 伊斯蘭

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