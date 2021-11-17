全國最美 台南新化果菜市場將設美食街及比美森山市集

號稱全國最美的台南市新化果菜市場已完工，正進行驗收中，預計明年6月開始試營運，除了原有161個批發行口攤位外，也將有飲料攤及小農市集的規畫，不少人有興趣詢問如何參加，台南市農產運銷公司總經理李芳林表示，飲料攤限原有權利者，另小農市場要打造比美「森山市集」的規畫，目前還在設計階段，相關招商訊息未來都會在官網或粉絲頁公布。

台南市新化果菜市場由荷蘭團隊打造，已取得綠建築及智慧建築雙證書，並獲「2019 DRIVEN x DESIGN香港設計獎」銀牌獎，有「全國最美市場」之稱，綠色梯田外觀建築是最大特色，目前正辦理驗收中，建物未來會交給台南市農產運銷公司規畫營運。

李芳林表示，遷場是大事將採階段性進行，其中161攤蔬果批發行口攤完成資格審查後，預計明年2月抽攤位後陸續進駐；企業及民眾關切的是飲料攤及小農市集，飲料攤約有15個攤位，在舊場周邊現在都改成倉庫，未來到新場後必須從事飲料餐飲，以原有權利者為優先，12月底前確認資格，明年1月提出主要營業項目（可與他人合作），明年2月提供企業書，4月進場裝潢，若無法達成條件者視同放棄再公告招商。

另外，也將利用停車位（48格）規畫小農市場，設定目標是比美森山市集，可以吸引觀光客逛市集採買，李芳林說，初步有農會專區（產銷班）、青農專區及飲食小吃區等，重點是要有特色，計畫結合太陽光電板屋頂， 目前還在設計招商中，詳細作法要等明年才能公布；另拍賣業務會在最後進駐， 經費已到位正進行軟硬體設計畫中。

新化果菜市場新建工程含交易場主建物、辦公大樓、公共停車場、滯洪池、汙水處理廠、垃圾處理場及公共停車場874格停車、場內空間採大挑高、大跨距，通風照明良好，出入口人車分流，進卸貨動線順暢，機能區位清晰易辨識，顛覆以往傳統果菜市場的印象，令人相當期待。

新場位在冷水埤附近，鄰近虎頭埤、新化林場等風景點，交通方便有國3、國8及台20線，營運後可望成為南台灣重要果菜批發中心及結合為觀光市集景點。