他花30年紀錄台南七股小漁村「山仔寮故事」行銷觀光

台南七股區龍山社區爭取到漁業署「農村再生基金計畫」經費補助進行觀光行銷，今天舉辦「山仔寮故事－龍山風景攝影展」，社區總幹事王聖華30年來用相機紀錄家鄉點滴，有魚貨處理、曬魚乾、剝蚵殼的漁村風光畫面，吸引遊客，替龍山社區帶來新的觀光人潮，再創生機與商機。

王聖華表示，他用相機記錄故鄉龍山社區的點滴，已超過30年，攝影作品無數，早期更曾多次參加全省美展都有入選，這次配合龍山社區的漁村再造，挑選出一些攝影作品，首次在活動中心舉辦攝影展，希望藉此讓大家更能了解龍山的風情景觀，為帶動龍山的發展再生，奉獻一份心力。

今天開幕典禮由龍山國小跳鼓陣揭開序幕，市議員方一峰、蔡秋蘭、蔡蘇秋金、七股區長顏文穗等，都到場共襄盛舉，隨後一行人進入活動中心內，聽取社區理事長黃家林對於龍山漁村再生推動的簡報，黃家林也帶著大家欣賞攝影展作品，並透過照片，解說龍山社區發展的歷程與景象。

黃家林指出，迎向後疫情時代，龍山社區故事行銷也跟上年輕人腳步，啟動線上線下整合行銷，目前也邀請到俄羅斯籍的網紅Luna，以「龍山社區與台江的私房旅遊指南」為題進行拍攝，期待以現在主流的行銷方式，讓年輕族群看見龍山的美好，也傳給國際友人。

山仔寮是龍山的舊地名，「山仔寮故事」龍山影像攝影展為社區常設展，每天上午9點半到下午3點半在社區活動中心展覽，現場並有摺頁與明信片供索取，並設計打卡牆，歡迎大家到龍山遊潟湖、吃海鮮。