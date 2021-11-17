快訊

全國750萬筆學生成績、家長個資駭光光 台南檢調逮4嫌

女車勤信曝光！盼冬天「sen轟」執勤能穿褲裝 台鐵回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他花30年紀錄台南七股小漁村「山仔寮故事」行銷觀光

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南七股龍山社區活動中心今天開始舉行「山仔寮故事－龍山風景攝影展」。記者吳淑玲／翻攝
台南七股龍山社區活動中心今天開始舉行「山仔寮故事－龍山風景攝影展」。記者吳淑玲／翻攝

台南七股區龍山社區爭取到漁業署「農村再生基金計畫」經費補助進行觀光行銷，今天舉辦「山仔寮故事－龍山風景攝影展」，社區總幹事王聖華30年來用相機紀錄家鄉點滴，有魚貨處理、曬魚乾、剝蚵殼的漁村風光畫面，吸引遊客，替龍山社區帶來新的觀光人潮，再創生機與商機。

王聖華表示，他用相機記錄故鄉龍山社區的點滴，已超過30年，攝影作品無數，早期更曾多次參加全省美展都有入選，這次配合龍山社區的漁村再造，挑選出一些攝影作品，首次在活動中心舉辦攝影展，希望藉此讓大家更能了解龍山的風情景觀，為帶動龍山的發展再生，奉獻一份心力。

今天開幕典禮由龍山國小跳鼓陣揭開序幕，市議員方一峰、蔡秋蘭、蔡蘇秋金、七股區長顏文穗等，都到場共襄盛舉，隨後一行人進入活動中心內，聽取社區理事長黃家林對於龍山漁村再生推動的簡報，黃家林也帶著大家欣賞攝影展作品，並透過照片，解說龍山社區發展的歷程與景象。

黃家林指出，迎向後疫情時代，龍山社區故事行銷也跟上年輕人腳步，啟動線上線下整合行銷，目前也邀請到俄羅斯籍的網紅Luna，以「龍山社區與台江的私房旅遊指南」為題進行拍攝，期待以現在主流的行銷方式，讓年輕族群看見龍山的美好，也傳給國際友人。

山仔寮是龍山的舊地名，「山仔寮故事」龍山影像攝影展為社區常設展，每天上午9點半到下午3點半在社區活動中心展覽，現場並有摺頁與明信片供索取，並設計打卡牆，歡迎大家到龍山遊潟湖、吃海鮮

台南七股龍山里西側海岸有「網仔寮汕」沙洲，是台南西部海岸6大沙汕之一，沙汕內側就是七股潟湖，養蚵、捕撈魚獲，吊蚵吊架是當地特有景觀，養蚵人家吊起後在自家空地鋟蚵仔。聚落西邊有七股溪、樹林溪（七股大排）和三股溪合流處北側，為「紅樹林保護區」，也是台南觀光漁筏碼頭之一，廟埕廣場有許多海鮮美食攤。

台南七股龍山社區理事長黃家林（左）透過「山仔寮故事－龍山風景攝影展」說家鄉的故事。記者吳淑玲／翻攝
台南七股龍山社區理事長黃家林（左）透過「山仔寮故事－龍山風景攝影展」說家鄉的故事。記者吳淑玲／翻攝
台南七股龍山社區總幹事王聖華30年用相機拍下家鄉之美，舉行「山仔寮故事－龍山風景攝影展」。記者吳淑玲／翻攝
台南七股龍山社區總幹事王聖華30年用相機拍下家鄉之美，舉行「山仔寮故事－龍山風景攝影展」。記者吳淑玲／翻攝
台南七股龍山社區活動中心今天開始舉行「山仔寮故事－龍山風景攝影展」。記者吳淑玲／翻攝
台南七股龍山社區活動中心今天開始舉行「山仔寮故事－龍山風景攝影展」。記者吳淑玲／翻攝

台南 海鮮

延伸閱讀

腦筋動到天上！「苓雅國際街頭藝術節」 衛武社區充滿驚喜新創意

強化社會監控 北京宣布要打造更多「朝陽群眾」

西濱第二個休息站　台61線「將軍休息站」拍板定案！

信義40歲 兩主軸聚焦

相關新聞

遭網友影射是線民 台南市警方:市長黃偉哲已提告

有關網友影射台南市長黃偉哲是線民言論，台南市警方說，黃市長已於昨天下午5點多向警方報案，市警四分局長甘炎民和偵查隊長蔡志...

全國最美 台南新化果菜市場將設美食街及比美森山市集

號稱全國最美的台南市新化果菜市場已完工，正進行驗收中，預計明年6月開始試營運，除了原有161個批發行口攤位外，也將有飲料...

他花30年紀錄台南七股小漁村「山仔寮故事」行銷觀光

台南七股區龍山社區爭取到漁業署「農村再生基金計畫」經費補助進行觀光行銷，今天舉辦「山仔寮故事－龍山風景攝影展」，社區總幹...

揪「柑」心 台南抗癌種橘達人再捐200箱椪柑義賣

台南市東山區長期抗癌的種橘逹人伍國賢，連續5年捐出200箱(每箱約10台斤)椪柑供北台南家扶義賣，正逢東山青皮椪柑的採收...

嘉市公有納骨剩23塔位 整理無主骨灰後將增7000位

納骨塔位不足，嘉義市議員傅大偉、蔡榮豐今天質詢指出，納骨塔存放骨灰位置剩23個，但今年僅半年就增近300位，公有納骨塔勢...

「現金回饋」效益發酵 張麗善宣布加碼「月月抽千元」

雲林縣結合振興5倍券推出「遊雲林三大好」活動，第一階段10％現金回饋3天內將額度2500萬元的現金發放完畢，共募得20萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。