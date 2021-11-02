逛商圈遊觀光工廠 5倍券玩雲林好康享不完

今年5月中3級警戒，二度重創觀光產業，不僅造成雲林虎尾魅力商圈業績下跌6、7成，古坑華山商圈也零遊客，幸疫情日漸趨緩，遊客已回流，縣府也趁勢結合6大商圈、10大觀光工廠推出「饗趣雲林遊商圈逛觀光工廠」優惠活動振興經濟，另規畫「雲遊四海」等4條主題景點路線，邀民眾自由行，暢遊雲林。

古坑華山商圈專案經理徐彩玲說，3級警戒，人心惶惶，遊客不出門，商圈41家業者為了防疫，也不貿然開門營業，團結自主停止營業2個月，單店估計損失超過百萬；商圈在疫情後期辦理料理進修課程，業者趁機改良精進，調整最佳狀態迎接遊客，此次活動有35家業者推出專屬優惠。目前假日遊客都已回流，為維護旅遊品質，歡迎大家安排平日前往。

而虎尾魅力商圈去年生意下滑約4、5成，今年業績下跌6、7成，幸於9月下旬人潮回溫。理事長程素鳯說，業者在這波活動中玩數位，推出「招財虎X玩數位」LINE@線上點餐服務，即日起至11月15日消費200元就加碼100元。

北港形象商圈發展協會、西螺鎮延平老街及斗南鎮形象商圈等主打麻油商品、西螺米食、黑豆純釀醬油及各種小吃美食，相關資訊可搜尋雲林縣政府官網，或商圈臉書粉絲專頁。

縣長張麗善說，今年聯合產業活動，參與店家比去年成長，總計百家以上，提供多項商品優惠折扣、消費滿額贈、滿千折百、飲品第二杯半價及好禮大方送，安排一日遊或半日遊，遊商圈可同時嘗美食，還可至觀光工廠了解產業製程。

張麗善表示，到明年4月30日期間，遊客國旅來雲林，除消費可享折扣或好禮，在縣內單筆消費滿500元以上的實體或雲端發票，可至「遊雲林抽百萬名車」活動網站登錄個人資料，有機會抽中價值百萬特斯拉電動車，還有智慧型手機等許多大獎，每人最多有10次抽獎機會。