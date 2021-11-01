南市唯一 國家地理知識大競賽南光高中奪銅牌

第17屆國家地理知識大競賽成績揭曉，台南新營南光高中國中部學生黃竑睿，在總決賽榮獲全國國中組銅牌獎，也是南市唯一獲獎學校，師生聞訊欣喜不已。

「國家地理知識大競賽」由台師大地理系承辦，競賽共分3階段選拔，學校初賽、縣市複賽、全國決賽。初賽由各參賽學校自行決定採用筆試或推薦方式，擇一舉行。複賽為紙筆測驗，包含選擇題和非選擇題，各縣市國中組至少各有1名，可參與全國決賽。準決賽包括選擇題及非選擇題，總決賽採現場問答進行，包括簡答、搶答、輪答、實作等方式。

黃竑睿平常除多看地圖、高中地理相關知識以及國際新聞外，也喜愛閱讀課外讀物，涉獵各種知識，透過大量閱讀開拓其創意思考。他表示，這次全國賽見到許多來自全國的地理好手，比賽十分刺激，賽後也交流彼此地理知識，是一次難忘經驗，感謝學校師長們的培訓與指導。

南光高中校長洪丙丁表示，學校一向投入相當多心力，鼓勵學生多參與校外競賽，近來佳績不斷，如2021南市法律達人擂臺賽榮獲第五名；遠大機器人競賽榮獲國中木板迷宮第二名等，是平日教學績效展現，