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嘉義縣台灣文化日明起開跑 參加藝文活動換限量版Q口罩
嘉義縣政府2021年規畫「劇在藝起．吟遊諸羅」台灣文化日，為讓民眾體驗地方文化風情，集結縣內地方文化館呈現各自產業、歷史及地方特色，以展覽、戲劇方式深入介紹在地文化，傳遞台灣民主精神。
台灣文化日是為紀念1920年代，由台灣青年林獻堂、蔡惠如、蔣渭水、蔡培火、賴和等人所成立的「台灣文化協會」，以啟蒙台灣文化為目的，不但創辦讀報社、舉辦通俗講習會、夏季學校和文化講演會，還組織電影隊演出文化劇，透過不同方式宣傳西方世界新思潮與新觀念，今年正逢創立百年，意義特殊。
嘉縣台灣文化日從10月6日起至31日，只要前往嘉縣各個地方文化館參觀或觀賞表演，並到嘉縣文化觀光局、地方文化館或表演團隊的FB粉專按讚，出示地方文化館或表演團隊的實聯制登記畫面，擇一完成，即可獲得代表嘉縣人身分證字號「Q」的嘉偶Q口罩，每人每館或每次表演限換一個，數量有限，換完為止。
今年參與館舍包括，鹿仔草民族文化學堂、表演藝術中心、中埔嘉檳文化館、溪口文化生活館、國家廣播文物館、梅山文環暗學仔、泰成中藥文物館、梅山文教基金會、新港香藝文化館、布袋洲南鹽場、梅嶺美術館、新港閱讀館、新港文化館、朴子清木屋等14處在地文化場域。
縣長翁章梁今上午出席記者會，為台灣文化日揭開序幕；翁說，文化日活動是一場認識歷史及民主的饗宴，了解歷史，會對過往的人事物更加敬佩，領略百年前知識份子如何引進外國思想，傳達進步價值影響台灣；台灣文化日是我們感念他們貢獻的方式，透過文化場館與縣府的合作，傳達在地藝文力量，希望鄉親可以一起參與藝文盛事。
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