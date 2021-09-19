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「斗六門」圓環走過20年興衰 雲林縣斥資3800萬重建風采

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣「斗六門」圓環是斗六市交通樞紐，從周邊的飯店鳥瞰，白天夜晚呈現不同景色，縣府今年投入3800萬啟動改善工程，最快在明年農曆春節完工後啟用。記者陳苡葳／攝影
雲林縣「斗六門」圓環是斗六市交通樞紐，從周邊的飯店鳥瞰，白天夜晚呈現不同景色，縣府今年投入3800萬啟動改善工程，最快在明年農曆春節完工後啟用。記者陳苡葳／攝影

雲林縣斗六市著名地標「斗六圓環」20年前改建成噴水池，但因水舞設施維護工作困難重重、年久失修，至今已停擺14年無法運轉，由於該座設施位在市中心及斗六火車站附近，是市容門面舉足輕重標的，縣府今年啟動改善工程，將重現水舞系統，並優化環境設施及景觀，預計明年農曆春節前完工啟用。

斗六林姓市民說，斗六圓環改建後，白天是醒目的地標，夜間更吸引許多遊客都會慕名而至，觀賞水舞景觀；陳姓市民回憶甚至有數年間，雲林縣的跨年晚會都在此舉辦，邀請到不少大咖藝人登台，一度竄升國內熱門的跨年場，未料水舞設施損壞、斑駁，大批人潮的榮景也不復見，唯仍是市區的交通樞紐。

縣府工務處表示，斗六圓環共有6個出入口，包括太平路、文化路、鎮北路、興華街、愛國街及中山路，串連市區各點，也鄰近斗六火車站，更是通往市郊的必經之路，為縣內最大圓環。

斗六圓環2001年從舊式圓環，結合「斗六門」意象改建成鋼構噴水池，池邊則設計人行空間，平時是民眾小憩休閒的處所，也是斗六市公所在節慶之時舉辦元宵燈會的主場。

工務處指出，經多方籌畫及設計，斗六圓環改善工程總計投入3800萬元施作，首要重建備受矚目的水舞系統，並將融入高科技數位水幕、LED噴泉燈光等，往後白天每整點有3分鐘數位水幕秀加上跳泉，夜間則有水舞燈光秀。

工務處表示，目前工程進度已完成招標，圓環周邊已搭建施工圍籬，用路人行經該處務必注意安全、小心通行，預計明年農曆春節前完工，設施通過驗收後就會啟用，水舞系統則將委由專責廠商維運2年。

雲林縣斗六市著名地標「斗六圓環」的水舞系統已經停止運轉14年，不少人期待重建後，有更耳目一新的高科技表演秀可以欣賞。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣斗六市著名地標「斗六圓環」的水舞系統已經停止運轉14年，不少人期待重建後，有更耳目一新的高科技表演秀可以欣賞。記者陳苡葳／翻攝

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