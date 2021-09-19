「斗六門」圓環走過20年興衰 雲林縣斥資3800萬重建風采

雲林縣斗六市著名地標「斗六圓環」20年前改建成噴水池，但因水舞設施維護工作困難重重、年久失修，至今已停擺14年無法運轉，由於該座設施位在市中心及斗六火車站附近，是市容門面舉足輕重標的，縣府今年啟動改善工程，將重現水舞系統，並優化環境設施及景觀，預計明年農曆春節前完工啟用。

斗六林姓市民說，斗六圓環改建後，白天是醒目的地標，夜間更吸引許多遊客都會慕名而至，觀賞水舞景觀；陳姓市民回憶甚至有數年間，雲林縣的跨年晚會都在此舉辦，邀請到不少大咖藝人登台，一度竄升國內熱門的跨年場，未料水舞設施損壞、斑駁，大批人潮的榮景也不復見，唯仍是市區的交通樞紐。

縣府工務處表示，斗六圓環共有6個出入口，包括太平路、文化路、鎮北路、興華街、愛國街及中山路，串連市區各點，也鄰近斗六火車站，更是通往市郊的必經之路，為縣內最大圓環。

斗六圓環2001年從舊式圓環，結合「斗六門」意象改建成鋼構噴水池，池邊則設計人行空間，平時是民眾小憩休閒的處所，也是斗六市公所在節慶之時舉辦元宵燈會的主場。

工務處指出，經多方籌畫及設計，斗六圓環改善工程總計投入3800萬元施作，首要重建備受矚目的水舞系統，並將融入高科技數位水幕、LED噴泉燈光等，往後白天每整點有3分鐘數位水幕秀加上跳泉，夜間則有水舞燈光秀。