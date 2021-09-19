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嘉義新景點+1 斥資2200萬阿拔泉山步道預定10月落成

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣文化觀光局斥資2200萬，新建阿拔泉步道，預計今年10月完工。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣文化觀光局斥資2200萬，新建阿拔泉步道，預計今年10月完工。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣阿拔泉山風景優美、視野極佳，縣府文化觀光局去年向交通部觀光局提案爭取經費2200萬新建阿拔泉山稜線步道，縣府縣長翁章梁今天上午在議員劉雅文、文化觀光局長許有仁陪同，視察工程現況與進度預定10月中旬完工。

許有仁指出，此次施工步道自海拔656公尺樟腦寮至1,018公尺阿拔泉山三角點，全長1470公尺，爬升362公尺，平均坡度約25%，屬國家公園步道系統難度分級第2級，包含休憩平台2處及全線防護欄桿等，工程預計10月中旬完工。

許有仁表示，屆時登山客可選擇自獨立山步道登山，繞行太紅公路（紅南坑往太平）至阿拔泉山稜線步道下山，除了欣賞獨立步道沿線的山林自然生態外，可以有觀賞遠眺開闊的平原美景步道體驗的新選擇。

阿拔泉山稜線步道為嘉義縣文化觀光局提案交通部觀光局109年度「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」，核准建設經費2200萬元，今年文觀局再獲得觀光前瞻建設計畫6,000萬元補助，預計整修「碧湖村步道群」、「太平村步道群」、「二尖山步道群」、「獨立山步道群」四大步道群，將陸續串聯竹崎及梅山兩鄉間之步道群。

翁章梁預期登山踏青遊客明顯成長，將向中央爭取各景區整備經費，將各鄉鎮步道群更有系統地規劃串聯，融合旅遊、觀光、健身及文化等元素全部，讓嘉義成為大家出遊健身的首選旅遊地。

阿拔泉山稜線步道自樟腦寮起沿著阿拔泉山稜線至阿拔泉山三角點，因位於山稜線視野極佳，除可遠眺竹崎鄉、嘉義市等鄉鎮市區街景，甚可眺望台灣海峽、雲林、嘉義沿海，往獨立山方向可欣賞到阿里山林業鐵路獨特三進三出的迴旋奇景，整體環線景觀美不勝收，提供登山健行者另類新體驗。

嘉義縣文化觀光局斥資2200萬，新建阿拔泉步道，縣長翁章梁、文化觀光局長許有仁等今天上午視察。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣文化觀光局斥資2200萬，新建阿拔泉步道，縣長翁章梁、文化觀光局長許有仁等今天上午視察。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣文化觀光局斥資2200萬，新建阿拔泉步道，縣長翁章梁（左三）、文化觀光局長許有仁（左二）等今天上午視察。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣文化觀光局斥資2200萬，新建阿拔泉步道，縣長翁章梁（左三）、文化觀光局長許有仁（左二）等今天上午視察。記者莊祖銘／攝影

嘉義 觀光局 翁章梁

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