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海洋影城、文創小鎮...安平港將成全台最大綜合度假城

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
「安平港水岸複合觀光遊憩區」規畫結合海洋意象開發影城商場、文創小鎮、酒店式公寓等，打造完整濱海商業帶，期許未來成為全台最大水岸綜合度假城。記者鄭維真／翻攝
「安平港水岸複合觀光遊憩區」規畫結合海洋意象開發影城商場、文創小鎮、酒店式公寓等，打造完整濱海商業帶，期許未來成為全台最大水岸綜合度假城。記者鄭維真／翻攝

台南安平將大變身，由南仁湖育樂公司投資「安平港水岸複合觀光遊憩區」，今天與台灣港務公司進行投資簽約，規畫結合海洋意象開發影城商場、文創小鎮、酒店式公寓等，打造完整的濱海商業帶，期許未來成為全台最大水岸綜合度假城，創造1千個以上的就業機會。

台灣港務公司董事長李賢義指出，行政院核定安平港朝「北觀光、南自貿」雙主軸發展，南自貿部分在今年8月迎來台南首座貨櫃集散站試營運，還有密閉式大宗散雜貨計畫、離岸風電備援基地、水泥儲運等；北觀光遊艇碼頭區及水岸複合觀光遊憩區都已成功招商引資，水岸遊憩觀光聚落雛形已漸趨成熟。另外，漁光島在完成擴大都市計畫程序後，將啟動大月牙灣灘地及三鯤鯓觀光遊憩招商開發。

安平港水岸複合觀光遊憩區預計為台南帶來103.4億元以上的投資，南仁湖取得陸域13.48、水域2.83等全區共16.31公頃，以及50年地上權。南仁湖董事長鍾嘉村表示，將結合海洋教育、在地文創的開發特色，打造全台最大的安平星鑽綜合度假城，目標鎖定全齡、親子、國旅客群，全案將分5期開發。

港務公司指出，一旁有亞果國際遊艇城，目前已完成遊艇大街、62席遊艇泊位，水岸複合觀光遊憩區將以安平港海洋文化觀光特色為發想，開發包括生態學苑、幸福廣場、荷蘭城文創小鎮、海洋之丘影城商場，以及會展型酒店、酒店式公寓、遊艇碼頭，形塑完整濱海商業帶，有會議、展覽商務機能，吸引國內外觀光客駐足。

台灣港務公司總經理陳劭良（左七）、三地集團南仁湖育樂公司董事長鍾嘉村（左八）今天進行安平港水岸複合觀光遊憩區投資簽約。記者鄭維真／攝影
台灣港務公司總經理陳劭良（左七）、三地集團南仁湖育樂公司董事長鍾嘉村（左八）今天進行安平港水岸複合觀光遊憩區投資簽約。記者鄭維真／攝影
「安平港水岸複合觀光遊憩區」規畫結合海洋意象開發影城商場、文創小鎮、酒店式公寓等，打造完整濱海商業帶，期許未來成為全台最大水岸綜合度假城。記者鄭維真／翻攝
「安平港水岸複合觀光遊憩區」規畫結合海洋意象開發影城商場、文創小鎮、酒店式公寓等，打造完整濱海商業帶，期許未來成為全台最大水岸綜合度假城。記者鄭維真／翻攝

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