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秋節連假甩煩悶 到嘉義走10大燃脂步道
防疫三級期間不只悶壞身心，連帶腰間肉也出現，隨著疫情趨緩，防疫降級，秋節4天連假，嘉義縣文化觀光局推蔫民眾來嘉，挑戰各大燃脂步道！
包括羽量級「太興岩步道、野薑花溪步道、頂湖步道、迷糊步道」；輕量級「瑞太古道、石棹步道群、二尖山步道」，以及重量級「獨立山步道、大凍山步道、青年嶺步道」，用汗水帶走煩悶，刷低體脂存在感！
文觀局長許有仁說，初入步道行列新手，可到太興岩步道、野薑花溪步道、頂湖步道或迷糊步道走走，不僅好走不累，還可欣賞翠綠茶園、聞花香、參天杉林及雲霧繚繞等美景。
若想再增強挑戰度，推薦輕量級瑞太古道、石棹步道群或二尖山步道，行走在山稜線的二尖山步道是網友超推的「親民版抹茶山」；瑞太古道猶如電影臥虎藏龍的場景；而石棹步道群則可盡收茶園、杉林及雲霧美景。
若上述新手級步道無法滿足你，許有仁表示，還有重量級步道可挑戰。大自然鬼斧神工欽點的「青年嶺步道」；全長7.1公里，有360 度的觀景平台，可看群峰、日出、雲海跟晚霞的「大凍山步道」；全台唯一與鐵道相依的小百岳「獨立山步道」都是不錯的選擇，歡迎遊客在遵守防疫措施下，到嘉義各大步道，享受被森林包圍舒暢感，再次喚醒很久沒有運動到的核心肌群。
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