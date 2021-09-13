奇美博物館引進美食 多元享受精緻千層派到銅板美食
到博物館只能看展覽？奇美博物館表示，為提供多樣化服務、決定引進不同特色餐飲名店與「美食小站」，人氣甜點店「深藍」明天14日開幕，民眾可一邊品嘗精緻千層派等甜點，一邊欣賞戶外景致，疫情期間不用出國也能體驗歐式下午茶的氛圍。
館方表示，奇美博物館客群涵蓋所有年齡層，考量不同族群也發展出差異極大參觀型態，從一小時、半日到全日停留都有，因而提供「從快到慢、從銅板消費到精緻時尚等全方位服務」，希望滿足觀眾看展外的飲食需求，貼近大眾生活多元場域。
奇美博物館今年陸續引進「星巴克」、便利超商及義式料理「義蕯芭蒂」等特色餐飲名店。館方表示，歷經半年多籌備，台南在地人氣甜點店「深藍」也將進駐，搭配戶外美食小站，讓民眾除了參觀也能享受美食。
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