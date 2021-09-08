快訊

割乳房陰道當標本 華山殺人魔更一審 高院改判無期徒刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

逛故宮南院有吃能買 茶茶小王子開店+家樂福概念店

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
家樂福影響力概念店+茶茶小王子，昨天在故宮南院開店試營運，嘉義縣長翁章梁（左）搶先逛概念店。圖／取自翁章梁臉書
家樂福影響力概念店+茶茶小王子，昨天在故宮南院開店試營運，嘉義縣長翁章梁（左）搶先逛概念店。圖／取自翁章梁臉書

IKEA全球第一座「IKEA Hej行動商店」，下午在嘉義市文化公園開幕，另一家國際知名家樂福也看好嘉義，家樂福影響力概念店+茶茶小王子，昨天在故宮南院開店試營運，縣長翁章梁搶先逛概念店，觀眾參觀故宮南院，不只可以觀賞國寶，還有新潮商品及農畜產食品可以選購。

翁章梁說，家樂福概念店與日本京都宇治市官方合作，成為家樂福與茶茶小王子聯名店，他昨天參加家樂福與故宮南院合作11月要舉行的嘉義文化藝術季說明會，去逛概念店，店規畫簡約風，大家不用出國到日本，可以喝到宇治抹茶，還有頂級阿里山茶，還有許多特色商品、友善環境農畜產品。

家樂福要舉辦文化藝術季，主題是「藝起回嘉，共創讀嘉記憶」，滿滿的嘉義味，他指示文觀局、農業處合力行銷，也行銷故宮南院旁的科學園區。故宮南院處長彭子程說，家樂福文教基金會策畫的家樂福概念店+茶茶小王子，承租開店，故宮南院也將透過此國際連鎖店，將故宮行銷世界。

台灣家樂福2019年進駐台北NPO聚落，成立第一家家樂福影響力概念店，響應SDGs的永續目標，透過店內展示商品讓消費者認識商品背後故事，傳遞環境永續、減塑等重要精神，並持續食物轉型計畫，推動「非籠飼雞蛋」，在賣場設立非籠飼雞蛋專區，擴大自製熟食商品以及茶葉蛋也改用非籠飼雞蛋，與日本京都宇治市吉祥物茶茶小王子合作。

家樂福影響力概念店+茶茶小王子，昨天在故宮南院開店試營運，嘉義縣長翁章梁（左三）搶先逛概念店。圖／取自翁章梁臉書
家樂福影響力概念店+茶茶小王子，昨天在故宮南院開店試營運，嘉義縣長翁章梁（左三）搶先逛概念店。圖／取自翁章梁臉書
家樂福影響力概念店+茶茶小王子，昨天在故宮南院開店試營運。圖／取自翁章梁臉書
家樂福影響力概念店+茶茶小王子，昨天在故宮南院開店試營運。圖／取自翁章梁臉書
家樂福影響力概念店+茶茶小王子，昨天在故宮南院開店試營運。圖／取自翁章梁臉書
家樂福影響力概念店+茶茶小王子，昨天在故宮南院開店試營運。圖／取自翁章梁臉書

故宮南院 家樂福 嘉義

延伸閱讀

民眾捐贈嘉縣行動書車 滿足偏鄉孩童閱讀需求

嘉義縣市合併掀話題 翁章梁：重新思考國土規劃

新竹拋縣市合併議題 翁章梁、蔡易餘反對嘉縣市合併

影／蘇貞昌看嘉義科園區土地 加碼送學校、海水淡化廠

相關新聞

嘉市財神爺先發3000元紓困金 助744戶弱勢戶過中秋節

嘉義市長黃敏惠日前宣布配合中央五倍振興券，加碼普發每人2000元現金，發放時間尚未確定，嘉義市文財殿文通慈善會已確定本月...

李惠月的「袖珍小小世界」 留在老安平的繾綣人情

經歷數月疫情的沉澱與醞釀，台南市安平鄉土文化館10日起展覽「李惠月1：12袖珍創作展」，在地藝術家李惠月藉由袖珍製作，完...

搶振興五倍券觀光商機 高山茶都嘉義博茶會11月登場

嘉義縣政府為因應下個月五倍券發行，振興觀光，協助茶農，決定11月續辦高山茶都嘉義博茶會，文化觀光局已完成委外承辦廠商招標...

逛故宮南院有吃能買 茶茶小王子開店+家樂福概念店

IKEA全球第一座「IKEA Hej行動商店」，下午在嘉義市文化公園開幕，另一家國際知名家樂福也看好嘉義，家樂福影響力概...

大陸蚵矇混進口 中南部4縣市蚵農陳情

越南進口蚵充斥台灣市場，中南部蚵農進一步發現有大量產於大陸的蚵混充在越南蚵中轉口來台，因外觀不易分辨，嚴重衝擊台灣蚵的產...

疫後拚觀光 雲嘉南主打鹹味浪潮

疫後拚觀光！雲嘉南濱海國家風景區管理處結合業者，以「鹹味浪潮」為主題，邀專家以駐村方式注入國際多元視角，希望跨界帶來創新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。