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逛故宮南院有吃能買 茶茶小王子開店+家樂福概念店
IKEA全球第一座「IKEA Hej行動商店」，下午在嘉義市文化公園開幕，另一家國際知名家樂福也看好嘉義，家樂福影響力概念店+茶茶小王子，昨天在故宮南院開店試營運，縣長翁章梁搶先逛概念店，觀眾參觀故宮南院，不只可以觀賞國寶，還有新潮商品及農畜產食品可以選購。
翁章梁說，家樂福概念店與日本京都宇治市官方合作，成為家樂福與茶茶小王子聯名店，他昨天參加家樂福與故宮南院合作11月要舉行的嘉義文化藝術季說明會，去逛概念店，店規畫簡約風，大家不用出國到日本，可以喝到宇治抹茶，還有頂級阿里山茶，還有許多特色商品、友善環境農畜產品。
家樂福要舉辦文化藝術季，主題是「藝起回嘉，共創讀嘉記憶」，滿滿的嘉義味，他指示文觀局、農業處合力行銷，也行銷故宮南院旁的科學園區。故宮南院處長彭子程說，家樂福文教基金會策畫的家樂福概念店+茶茶小王子，承租開店，故宮南院也將透過此國際連鎖店，將故宮行銷世界。
台灣家樂福2019年進駐台北NPO聚落，成立第一家家樂福影響力概念店，響應SDGs的永續目標，透過店內展示商品讓消費者認識商品背後故事，傳遞環境永續、減塑等重要精神，並持續食物轉型計畫，推動「非籠飼雞蛋」，在賣場設立非籠飼雞蛋專區，擴大自製熟食商品以及茶葉蛋也改用非籠飼雞蛋，與日本京都宇治市吉祥物茶茶小王子合作。
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