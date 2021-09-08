逛故宮南院有吃能買 茶茶小王子開店+家樂福概念店

IKEA全球第一座「IKEA Hej行動商店」，下午在嘉義市文化公園開幕，另一家國際知名家樂福也看好嘉義，家樂福影響力概念店+茶茶小王子，昨天在故宮南院開店試營運，縣長翁章梁搶先逛概念店，觀眾參觀故宮南院，不只可以觀賞國寶，還有新潮商品及農畜產食品可以選購。

翁章梁說，家樂福概念店與日本京都宇治市官方合作，成為家樂福與茶茶小王子聯名店，他昨天參加家樂福與故宮南院合作11月要舉行的嘉義文化藝術季說明會，去逛概念店，店規畫簡約風，大家不用出國到日本，可以喝到宇治抹茶，還有頂級阿里山茶，還有許多特色商品、友善環境農畜產品。

家樂福要舉辦文化藝術季，主題是「藝起回嘉，共創讀嘉記憶」，滿滿的嘉義味，他指示文觀局、農業處合力行銷，也行銷故宮南院旁的科學園區。故宮南院處長彭子程說，家樂福文教基金會策畫的家樂福概念店+茶茶小王子，承租開店，故宮南院也將透過此國際連鎖店，將故宮行銷世界。