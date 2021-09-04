台南連69天見「嘉玲」 黃偉哲攬客要民眾來台南旅遊

台南市長黃偉哲今天連趕後壁區俗女村開幕以及新營甜蜜節開幕記者會，他表示，台南已經連續69天「嘉玲」，他歡迎所有的遊客到台南來旅行，來台南市是好玩又安全，不管用振興券或現金或是其他的好康券、動滋券、農遊劵等，都可以多多來台南旅遊，還可以抽三房的輕豪宅房子。

台南市觀光旅遊局9月11、12日在新營鐵道文化園區舉辦新營甜蜜節，新營鐵道地景公園去年完工後就獲得2020國際景觀建築師協會景觀大賞卓越獎，園區有包括1.4公里長的甜覓鐵馬道、肥料倉庫入口廣場、25軌道陽光草原、糖福印刷創意休閒廣場、鐵道戶外教室等。

觀旅局長郭貞慧表示，兩天活動有30攤市集以及創意車展，還有現場教學讓民眾體驗DIY製作棉花糖以及椪糖等，還有街頭藝人表演，密室脫逃等戶外脫逃解謎遊戲、尋找甜蜜名字有「甜、蜜」同音者，活動兩天可免費兌換台糖冰棒。

黃偉哲表示，之前疫情大家都過得很辛苦，在台南市已經連續69天「嘉玲」，疫情緩和之後大家可以輕鬆一點，落實防疫之下，台南市可以推出很好的防疫旅行。

黃偉哲的大力推動大新營地區的旅行，從後壁區的俗女養成記《俗女村》，可以串聯到新營甜蜜節的鐵道創意文化園區，還可到天鵝湖欣賞湖光山色，接著可以到《斯卡羅》鹽水岸內影城以及月津港車站以及永成戲院等；還可以串聯到東山、白河甚至山上水道博物館、化石園區甚至到史博館及北門海邊等。