全台南最大兒童特色遊戲場動工 預計明年4月完工

罐頭遊戲場讓人詬病，台南市政府近年陸續興建特色遊戲場，而首座開放讓孩子、家長共同參與規畫的遊戲場，以深海探險為主題，今天在安平區動工，總經費4388萬元，占地1公頃，是全市經費最高、占地最廣的兒童遊戲場，預估明年4月完工。

這座遊戲場的地點在安平「大魚的祝福」南側、林默娘公園的東側，市長黃偉哲上午主持動工典禮，他在致詞時開玩笑表示，原本的經費是3600萬元、後來增加到4388萬元，「聽到有點坐不住」，但是只要能提升市民生活品質、任何投資都是值得的，而新的設施在港濱歷史公園內，未來可以連同周邊的景點，成為安平的另一項特色。

工務局表示，台南市近年陸續規畫興建兒童特色遊戲場，總共17處，其中10處已經完工，4處施工中，3處還在規畫，總經費1億5千多萬元。其中除了安平這座首度開放讓民眾參與規畫外，另外在溪北鹽水的公20公園內的遊戲場，目前正在規畫，也會開放讓民眾參與。

工務局表示，規畫過程中由一群家長陪著孩子一起參與工作坊，共同勾勒遊戲方向，並與專家學者探討後凝聚共識，經票選以「深海歷險趣」為主題。

工務局指出，大家重視的除了好玩刺激，更重要的是安全性，其次是材質，希望能採天然材料為主，民眾並提供許多國外案例，如遊戲區中把水、沙還有地形跟森林與船巧妙結合；大型彈跳床擁有各種不同刺激模式的溜滑梯、超大彈跳床結合遮陽效果，下方超大繩索網護安全，甚至還有家長休息的位置等；並建議加強遮蔭、器材也要兼固實用性、安全性和耐久性，及注意到身障孩童或特殊需求族群「玩」的權力等。另外，公園維護與消毒也是一大考驗。

過程中還與南部由家長組成的特色公園聯盟商討，原本公園裡有兩座廁所，但家長還是認為距離孩子太遠，因此又新增第3座，經費才會從3600萬元增加到4388萬元。