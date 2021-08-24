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嘉市藝文場館取消預約制 各館容留人數上限公布

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市府今天宣布，各市立圖書館維持館內容留上限100人，採單一出入口，提供民眾供借還書服務。圖／嘉義市政府提供
嘉市府今天宣布，各市立圖書館維持館內容留上限100人，採單一出入口，提供民眾供借還書服務。圖／嘉義市政府提供

嘉義市的公有場館因先前工廠群聚染疫案，7月底宣布暫時關閉，直到本月10日才開放但要採預約制，市府今天宣布文化局所轄的各藝文場館，今起取消預約制，仍要分流管制；市立圖書館則恢復每天上午9點到晚上8點提供借還書，籲都要配合防疫規範。

市府文化局表示，美術館、博物館，取消原本預約制，改以館內容留上限100人入場，博物館內兒童廳及寄物櫃恢復開放，穿戴式裝置正常使用；文化藝廊上限40人，開放現場入場，單一出入口，2小時為1個時段，並開放20人以下導覽，超過需事先向館方預約。

音樂廳則考量，觀眾席固定座位需2.25平方公尺間隔座，容留上限為417席，包含工作席10席，由單一出入口，舞台區與觀眾席相距3公尺，不肢體互動，表演團隊須於演出前72小時配合健康監測。

演講廳、戶外文化廣場開放租借，分上、下午及晚間場，演講廳每場次容留上限80人，包括座位65人、工作人員15人，採梅花座；文化廣場容留上限為300人，由借用單位負責量體溫及實聯制登錄，人數超額時，須提防疫計畫事先審查。

市立圖書館恢復每周一休館，周二至周日從上午9點開放到晚上8點，黃賓圖書館、世賢圖書館上午9點開至下午5點，各館都維持館內容留上限100人，採單一出入口，提供借還書服務；為避免民眾停留過久，資訊檢索區、自修室及視聽室影片觀賞區，仍然封閉，另仍提供網路預約取書得來速、入口快速還書處的服務。

嘉市各市立圖書館的資訊檢索區、自修室及視聽室影片觀賞區，仍持續封閉。圖／嘉義市政府提供
嘉市各市立圖書館的資訊檢索區、自修室及視聽室影片觀賞區，仍持續封閉。圖／嘉義市政府提供

圖書館 文化局

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