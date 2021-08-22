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「斯卡羅」、「俗女養成記2」夯 台南這兩地旅遊添利多
上檔中的公視「斯卡羅」、華視「俗女養成記2」，許多場景都是在台南鹽水、後壁區拍攝，隨著日來掀起追劇熱，兩公所也把握這股戲劇熱潮彼此交流，強化導覽志工導覽技巧，希望帶動地方另一波旅遊新熱潮。
鹽水與後壁具觀光旅遊潛力，2019年同入選交通部觀光局「經典小鎮」殊榮，前者元宵蜂炮文化聞名全台，後者近年菁寮老街懷舊風，吸引旅人來體驗「無米樂」農村旅遊，前年「俗女養成記」上檔，更有更多粉絲專門來朝聖。
公視「斯卡羅」、華視「俗女養成記2」近日上檔，台劇再度獲重視，觀眾也興起到鹽水岸內糖廠影視基地、後壁「金德興中藥行」追劇熱潮。
鹽水區長陳文琪昨便率公所文化導覽志工隊與後壁區公所交流，也參訪去年獲選經典小鎮的新化區，造訪虎頭埤、新化老街，增進導覽志工導覽技巧。陳文琪並與後壁區長黃炳元達成共識，將針對兩地規劃跨區小旅遊，藉由追劇熱推廣兩地觀光與地方特色產業。
陳文琪指出，「斯卡羅」台南拍攝現場就在鹽水岸內糖廠影視基地，該劇殺青後，所有場景至今仍保留下來，市府文化局正規畫「斯卡羅」文化小旅行，預計下月登場，區公所也正規畫將過去「一港四巷」
（月津港、一銀巷、王爺巷、魚鱗巷、連成巷）的文化導覽，結合「斯卡羅」拍攝場景的岸內糖廠影視基地，再加上近期爆紅的鹽水小火車站、倉庫樹屋，讓遊客在追劇的同時，也能深入認識鹽水。
黃炳元表示，後壁與鹽水毗鄰，兩地交流更是頻繁，後壁拜「俗劇」來取景，菁寮老街上的「金德興中藥行」成遊客打卡熱門景點，加上老街上有「無米樂」崑濱伯的家、稻稻來、茄芷工坊、俗女村、和興冰果部等景點，期望再造觀光熱潮。
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