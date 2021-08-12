七夕情人節放閃甜蜜行程 嘉義縣全部都給你

後天周末七夕情人節，隨著疫情趨緩，嘉義縣文化觀光局推薦適合疫情期間出遊甜蜜景點，不論放閃光、想告白、安太座或是搞花樣，讓情人們都能在嘉共度幸福周末。

首推情侶來欣賞浪漫流星雨，從7月17日至8月24日，是英仙座流星雨活躍期，山區有高海拔、視野開闊跟低光害優勢，天氣晴朗就有機會讓情侶與流星一起放閃，阿里山森林遊樂園區對高岳、小笠原觀景台、沼平車站及祝山觀日平台，都是極佳觀星點。

「阿里山18號愛情絲路」，造景融入愛情元素，以「愛情雜誌、愛情繪本、愛情漫畫、愛情立體書」為主題愛情圖書館，站在浪漫玫瑰花牆告白，融化另一半的心；位在梅山鄉「海鼠山1314觀景台」，有360度視野零死角茶園美景，海鼠山海拔正好1314公尺，諧音「一生一世」，站在以18種語言建構白色愛情塔大聲喊「我愛你」，保證讓另一半感受滿滿愛與誠意。

文觀局推薦5條親民型步道：有茶園美景、芬多精及雲海的「二延平步道」，1150公尺登山小徑，單程約1小時；阿里山公路「石棹步道群」、「頂湖步道」，沿途欣賞茶園、杉林、雲霧等美景；梅山鄉「太興岩步道」、「二尖山步道」，太興岩步道全長約650公尺，在原始樹林跟茶園間穿梭，「二尖山步道」是網友激推「親民版抹茶山」，1分鐘登上絕美稜線。