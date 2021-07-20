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台南鴻品牛肉湯不歇業了！市府協助取得貸款度難關

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南鴻品牛肉湯市府店今天由市長黃偉哲等人一起宣布不歇業了。圖／市府提供
台南鴻品牛肉湯市府店今天由市長黃偉哲等人一起宣布不歇業了。圖／市府提供

台南鴻品牛肉湯市府店不歇業了！原本上個月底業者在臉書宣布，因為不敵疫情，將營業到7月底，引發不少消費者大嘆可惜，業者也在臉書上不滿批「無能的政府，一再延遲的警戒」，在市府協助取得貸款後，今天市長黃偉哲等人一早前往，與業者一起宣布不歇業了。

黃偉哲上午前往時表示，雖然有相關的紓困方案，但可能基層不一定能夠順利獲得協助，還好在協助下，可以幫忙鴻品，解決困境，也希望26日解封之後，大家能來多捧場。

上午立委郭國文也到現場；而業者張志宏表示，感謝各方的關切，他也為自己之前在臉書上情緒性的發文致歉，表示當時想到市府店關門，很多員工都會失業，才會很難過。

市府經發局表示，目前針對餐飲業者有一名員工4萬元的資金補貼及信貸的協助，之前與鴻品業者聯絡時，已申辦資金補貼，後續市府再協助取得信貸。

台南鴻品牛肉湯市府店今天由市長黃偉哲等人一起宣布不歇業了。圖／市府提供
台南鴻品牛肉湯市府店今天由市長黃偉哲等人一起宣布不歇業了。圖／市府提供
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台南鴻品牛肉湯市府店今天由市長黃偉哲等人一起宣布不歇業了。圖／市府提供
台南鴻品牛肉湯市府店今天由市長黃偉哲等人一起宣布不歇業了。圖／市府提供
台南鴻品牛肉湯市府店今天由市長黃偉哲等人一起宣布不歇業了。圖／市府提供

黃偉哲 疫情 郭國文

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