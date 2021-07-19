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鴻品牛肉嗆政府無能關分店 郭國文：明將宣布繼續營業

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南知名鴻品牛肉湯店老闆張志宏（右起）去年與陳時中（昨二）、民進黨立委郭國文等開心合照推薦台南牛肉。圖／本報資料照片
台南知名鴻品牛肉湯店老闆張志宏（右起）去年與陳時中（昨二）、民進黨立委郭國文等開心合照推薦台南牛肉。圖／本報資料照片

台南市創立20幾年老字號名店鴻品牛肉湯，上月底宣布因「敵不過現實主義、與無能的政府！一再延遲的警戒！營業至7月底將結束營業下台ㄧ鞠躬」；民進黨立委郭國文與地方人士隨即發起搶救，郭國文下午表示，因市長黃偉哲鼓勵號召購買及大家關心協助、也取得政府紓困補貼而挺住經濟壓力，為感謝各界與老顧客相挺並照顧員工，明天將宣布「以做公益的精神繼續營業」，為台南牛肉湯與牛肉爐愛好者繼續服務。

郭國文指出，張老闆熱心公益，即使面臨關店壓力、市政府店還推出挺醫護優惠措施；為了感謝張老闆力挺台南牛肉與防疫，明天市長黃偉哲也將到場鼓勵打氣。現場播放鴻品牛肉過去參與公益活動及推廣台南牛肉湯活動影片，店家也將分享「疫情期間心路歷程、未來的公益計畫」。

鴻品牛肉湯市政府店因不敵每月7、80萬元固定開銷宣布營業至7月底，許多老饕聞訊感到不捨。去年鴻品牛肉湯老闆張志宏大力稱讚疫情指揮中心指揮官陳時中，但政府上月底宣布要延長三級警戒，因此受不了直言政府無能。

郭國文 疫情 黃偉哲

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