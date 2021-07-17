微解封今天首次周休 台南各大景點依舊冷清遊客稀疏

微解封今天首次周休，台南市各大景點幾乎遊客都很稀少、甚至是三三兩兩，往年暑假這時候常有數千遊客的走馬瀨農場，今天也只有不到50人進場；即使市政府投入宣傳，效果似乎還沒有看到。

台南市遊客不少的廟宇、目前只有五座大廟開放進入廟內參拜：歸仁仁壽宮表示，香客與過去兩個月管制只能在廟外面敬神比較，並沒有明顯增加；而山區知名景點今天遊客也稀稀落落。

大內區南瀛天文館、龍崎區竹炭故事館等景點，原本一般假日遊客數以百計，今天估計頂多20人；走馬瀨農場往年暑假每天至少數百人、有時好幾千人，今天過了中午也僅20人。