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微解封今天首次周休 台南各大景點依舊冷清遊客稀疏

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
微解封今天首次周休，台南各大景點冷清，歸仁仁壽宮每隔一段時間才有香客出現。記者周宗禎／攝影
微解封今天首次周休，台南各大景點冷清，歸仁仁壽宮每隔一段時間才有香客出現。記者周宗禎／攝影

微解封今天首次周休，台南市各大景點幾乎遊客都很稀少、甚至是三三兩兩，往年暑假這時候常有數千遊客的走馬瀨農場，今天也只有不到50人進場；即使市政府投入宣傳，效果似乎還沒有看到。

台南市遊客不少的廟宇、目前只有五座大廟開放進入廟內參拜：歸仁仁壽宮表示，香客與過去兩個月管制只能在廟外面敬神比較，並沒有明顯增加；而山區知名景點今天遊客也稀稀落落。

大內區南瀛天文館、龍崎區竹炭故事館等景點，原本一般假日遊客數以百計，今天估計頂多20人；走馬瀨農場往年暑假每天至少數百人、有時好幾千人，今天過了中午也僅20人。

業者說，「微解封」只是一小部分開放，就算餐飲業也有很多業者不願意冒險開張，微解封對很多人來說其實就是根本沒有解封，沒有完全解除管制，遊客不可能正常回流。

微解封今天首次周休台南各大景點依舊冷清，走馬瀨農場大草原經常沒看到人。記者周宗禎／攝影
微解封今天首次周休台南各大景點依舊冷清，走馬瀨農場大草原經常沒看到人。記者周宗禎／攝影

微解封 天文館 餐飲業

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