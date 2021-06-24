借書也要宇美「叮」式！嘉市國中小學生暑假可借10本書

受疫情影響，學生都透過網路學習、接著迎接暑假，嘉義市教育處為提供學子暑假閱讀不停學，國中小學生自即日起至7月2日期間，可前往就讀學校公共開放空間晒書區，各校將採取宇美「叮」式限定借閱書方式，1次可借10本書、借書期限2個月，7月12日後若疫情趨緩，將提供更彈性借書方案。

教育處處長林立生表示，利用公共開放空間的晒書區，學校將採取宇美「叮」式嘉e期間限定的借閱書籍方式（叮：表示嗶一下就好），將書籍放置於公共空間並拉出動線及限制人流數，以書不動孩子移動的方式，讓孩子用嘉e卡操作自動借還書系統完成借書即可離開。

林立生說明，簡單來說宇美「叮」式借書方式，就是書籍距離拉大，借書期限拉長，家長僅限一名陪同，校方將可借閱兒童書籍拿至公共空間且拉出動線，書不動孩子移動，全程佩戴口罩，選好書後自行刷卡即可離開，讓孩子在長達2個月的暑假期間也能透過閱讀持續學習。