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借書也要宇美「叮」式！嘉市國中小學生暑假可借10本書

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市教育處為提供學子暑假閱讀不停學，國中小學生自即日起至7月2日期間，可前往就讀學校公共開放空間晒書區，採取宇美「叮」式限定借閱書。記者卜敏正／翻攝
嘉義市教育處為提供學子暑假閱讀不停學，國中小學生自即日起至7月2日期間，可前往就讀學校公共開放空間晒書區，採取宇美「叮」式限定借閱書。記者卜敏正／翻攝

疫情影響，學生都透過網路學習、接著迎接暑假，嘉義市教育處為提供學子暑假閱讀不停學，國中小學生自即日起至7月2日期間，可前往就讀學校公共開放空間晒書區，各校將採取宇美「叮」式限定借閱書方式，1次可借10本書、借書期限2個月，7月12日後若疫情趨緩，將提供更彈性借書方案。

教育處處長林立生表示，利用公共開放空間的晒書區，學校將採取宇美「叮」式嘉e期間限定的借閱書籍方式（叮：表示嗶一下就好），將書籍放置於公共空間並拉出動線及限制人流數，以書不動孩子移動的方式，讓孩子用嘉e卡操作自動借還書系統完成借書即可離開。

林立生說明，簡單來說宇美「叮」式借書方式，就是書籍距離拉大，借書期限拉長，家長僅限一名陪同，校方將可借閱兒童書籍拿至公共空間且拉出動線，書不動孩子移動，全程佩戴口罩，選好書後自行刷卡即可離開，讓孩子在長達2個月的暑假期間也能透過閱讀持續學習。

林立生也說，學習需要陪伴，透過親子共讀、聊書的過程，能將閱讀成效加成。希望宅在嘉守護臺灣的你我，都能透過閱讀的陪伴繼續往前邁進戰勝新冠病毒。他也建議各校，讓學生分流回校領取物品，即可進行借還書。

嘉義市教育處為提供學子暑假閱讀不停學，國中小學生自即日起至7月2日期間，可前往就讀學校公共開放空間晒書區，採取宇美「叮」式限定借閱書。記者卜敏正／翻攝
嘉義市教育處為提供學子暑假閱讀不停學，國中小學生自即日起至7月2日期間，可前往就讀學校公共開放空間晒書區，採取宇美「叮」式限定借閱書。記者卜敏正／翻攝

疫情 口罩 親子

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