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防疫宅在家！台南空拍「線上小旅行」 首推關子嶺路線
防疫宅在家，台南市觀光旅遊局出動空拍機，將台南散步導覽路線改為「台南散步線上小旅行」，首推關子嶺溫泉鄉散步及親子路線，讓民眾待在家也能透過影片中的解說及畫面造訪美景。市長黃偉哲說，疫情期間無法出門走逛，看影片也能感受台南之美。
觀旅局推出台南散步導覽路線，每逢六、日及連續假日都有免費導覽解說服務，由專業導覽員帶領探訪廟宇、建築、古蹟及觀光景點，多年來深受外地遊客喜愛，不過，受到疫情影響，5月21日起即暫停服務。
觀旅局長郭貞慧指出，目前三級防疫警戒，鼓勵大家宅在家，繼日前與台南美術館合作推出「線上美術館—跟著志玲姊姊走進南美館」影片，接下來再推出散步路線系列影片，讓大家猶如身歷其境造訪各散步路線。
郭貞慧說，這次首推關子嶺溫泉鄉散步及關子嶺親子路線2支影片，特別透過空拍機，讓大家從影片俯瞰雄偉壯闊的高山及獨特景色，是平時漫步導覽無法感受到的美景，再搭配導覽員解說，可從不同視角一起欣賞關子嶺的自然與歷史風貌。即日起可到「台南旅遊網」的「台南散步導覽」觀看，後續影片製作完成也將陸續放到該網站。
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