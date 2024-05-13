南投市青年社宅竣工 最快6月抽籤

南投市第一期45戶青年住宅工程延宕近5個月，近期竣工待驗收，縣府表示，經統計有576人申購，正進行資格審查，最快6月抽籤；二期青宅將興建55戶，但多次流標，日前採最有利標發包，草屯、竹山青年住宅也正積極規畫。

縣府自籌7.23億在南投市文化路建100戶青年住宅，分2期開發，全採讓售；第一期友善小家庭建3房型約35坪有36戶、4房型約43坪9戶，共45戶；第二期規畫55戶，房型以2至4房為主。

過程中工程卻一波三折，第一期於2021年9月底開工，原定去年11月底前完工，卻因塗土油漆、水電、室內裝修及景觀等工程落後，近期才申報竣工；第二期因營建物價飆漲，工程造價低於市價，也卡關。

縣府表示，第一期青宅於4月26日申報竣工，正在驗收，逾期未完工將依約計罰逾期違約金；二期工程2度流標後增加3千萬元預算仍流標，改採最有利標評選，上月發包。

至於讓售價格，縣府表示原則會以最低市價8折讓售，但實際售價須等完成建物登記，先提送南投縣房地處理小組審議，並報請議會及行政院核准，再另行公告。

草屯手工藝產業園區、竹山竹夢親子公園附近也規畫建青宅，縣府表示草屯青宅用地面積約480坪，竹山基地約1060坪，評估建2、3房型，共規畫建120到140戶。