彰縣交通違規罰鍰 年年超收惹議

彰化縣警察局近幾年交通違規罰鍰歲入預算都編列3.8億元，但決算卻年年「超收」，近3年從4.9億、5.8億，到去年破6億，「超收」2.2億，議員擔心過度開罰會加深民眾對政府不信任，嚴重妨害公共安全時再處罰。縣警局說明，交通違規罰鍰歲入增加主要是因交通法規修訂提高罰金，民眾檢舉交通違規案件也增加。

彰化縣警察局統計，彰化縣近3年交通違規件數與罰鍰決算數，2021年取締41.2萬件、罰鍰4.95億元，2022年取締48.8萬件、罰鍰5.84億元，到去年取締51.8萬件、罰鍰6億元，取締案件比前一年增加3萬件，罰鍰比預算超收2.2億元。

縣警局表示，交通違規罰鍰歲入增加主因為交通法規修訂，罰鍰金額提高及民眾檢舉交通違規案件增加所致 。彰化縣2021年受理約8萬件檢舉案件、舉發5.4萬件，2022年受理8.6萬件、舉發6.5萬件，去年受理14.3萬件、舉發8萬件，占了總告發件數51.8萬件的15.4%。

民進黨縣議員周君綾認為，交通罰鍰超收固然與民眾檢舉交通違規案件增加有關，但特殊事件應以勸導為主，在嚴重妨害公共安全時再處罰；縣警局將新增30處科技執法，預定年中投入運作，屆時交通罰鍰件數又會增加，罰單數量也勢必暴增。

國民黨縣議員曹嘉豪也表示，目前仍有員警躲在暗處取締，難怪民眾會認為警察是為取締績效而取締，他認為交通安全宣導更重要，應盡量勸導，縣警局也應實際狀況調整罰鍰歲入預算，不要一成不變。

許姓駕駛人認為，只要遵守交通規則，就不用怕被取締及檢舉，這也才能確保行車秩序與安全；謝姓駕駛人抱怨說，檢舉案件過於浮濫，像他誤入車道壓到雙白線就被檢舉，吃了罰單，建議再限縮可檢舉項目，像目前取締案件年年增加，交通有變好嗎？

縣警局表示，去年啟用科技執法的12個路口，違規及事故發生數均遞減，已見成效；新增30處科技執法設備主要取締闖紅燈、超速及不禮讓行人，仍在驗收及建置階段，警局將持續宣導，宣導期後正式執法，期能降低交通事故。