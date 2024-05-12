中市公有路外停車場評鑑 8成未達標

台中市有468處路外停車場，中市交通局委外評鑑100處公有路外停車場，結果僅21場獲得優等、甲等，近8成、79場未達標。議員批評，停車場管理太差，場內昏暗、漏水、髒汙，東興立體停車場無升降梯，對身障者不友善，漢口停車場漏水等，應加速改善。中市停管處表示，將把無障礙指標納入評鑑，並督導改善。

民進黨議員陳俞融表示，中市府斥資242萬委外評鑑交通局管轄100處公有路外停車場，針對使用滿意度、舒適性、安全性、可靠度等進行評比，不過只有8座優等、13座甲等，其餘79處都未達甲等，反觀新北市評鑑314處停車場，其中225場獲優等，40座榮獲特優，台中停車場管理問題多。

陳俞融說，台中市路外停車場品質差，漢口停車場雨天就漏水，場內路面嚴重積水，暗藏風險；東興立體停車場沒有升降梯，僅有鐵樓梯可上下樓，有輪椅族將車停在2樓，無法下樓只能作罷；停車場評鑑項目未納入無障礙指標，市府應改善停車場老舊及不便利問題，增進民眾停車意願。

民進黨議員陳淑華說，老舊停車場昏暗、髒汙、漏水問題多，市府花242萬要評鑑100處公有路外停車場，最後只評鑑列出21處，其他皆未列評比，莫非是評鑑成績太差就不公布？質疑根本是虛應故事。

交通局長葉昭甫表示，過去沒有停車場評鑑指標，因此首度評鑑時，目的是建立指標，把評鑑方法列出來，以獎勵代替懲罰，以發現問題為主，讓委外廠商熟悉評鑑規則，才可依評鑑項目改善，改善公有停車場品質。台中市停管處長盧佳佳說，每年都會舉辦評鑑，今年將擴大評鑑停車場數量，後續將把無障礙指標納入評鑑項目。