中市獨老 僅4成2安裝住警器

住家裝設火災警報器可降低風險，台中市有議員發現，台中市安裝率高達98.95%，不過中市獨居老人住警器安裝率只有42.5%，遠低於全市平均值，要求加強安裝。副市長鄭照新說，市府編預算350萬元，針對獨居老人等族群，安裝住警器，將加強推動安裝。

內政部消防署統計，全國裝設自動警報器與住警器的比率為98%，台北市99%、台中市98.95%，其他六都城市也高達97%至98%；不過，台中市拒絕安裝的戶數高達2.7萬多戶，在六都中拒絕裝設戶數最高。

民進黨議員楊典忠表示，台中市社會局列冊獨居老人總數為4521人，但家中安裝住警器的只有1923人，整體安裝率只有42.5%，與全市98.95%安裝率落差太大；各行政區獨居老人安裝率最高的是大安96.6%、梧棲86%、后里81%，安裝率最低的是北區10.1%、中區12.2%、南區12.4%、潭子區16.3%、南屯區18.8%。

楊典忠說，不僅獨居老人安裝率遠低於全市平均，安裝率最低的行政區例如北區、中區等，屬於台中老舊建築較多的區域，南區、南屯與潭子則是人口稠密區。

鄭照新表示，市府編列預算350萬元針對弱勢族群安裝住警器，共可採購1.25萬只住警器。消防局長孫福佑表示，將持續加強宣導。