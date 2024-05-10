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南投埔里鎮民赴議會陳情 質疑里山森活度假村開發案違法闖關
南投「里山森活度假村開發案」引起埔里鎮民反彈，今天自救會民眾到南投縣議會、縣政府陳情，質疑環評前公開會議強行闖關不應進入環評審查程序，環保局長李易書表示，已要求開發單位重開公開會議，需邀一新、廣成、合成三里居民參與，也將調查業者是否有違法開發、封路行為。
20多名自救會成員上午到縣議會、縣府陳情，認為中友集團「里山森活度假村開發申請案」4月27日舉辦環評前公開會議，開發面積近114公頃，大量抽取地下水，影響當地唯一水源，業者卻僅通知廣成里參與，受到影響的一新、合成里民卻未接獲通知。應屬無效會議，業者火速做成「會議記錄」，意圖強行闖關。
許姓里民說，開發案尚未完成環評，業者便已開挖山坡地，破壞水土保持，影響下游居民安全。蔡姓里民更哽咽，業者多年來逐一收購山坡地，開發區內 有7、8戶居民出入道路，業者卻封路，她的果園在開發區後方，這兩年都無法進入，苦不堪言，希望縣府協助解決。
一新里里長林宥岑說，環保局5月8日發出公文，認為業者的環評前公開會議「尚符環評相關規定」，僅「建議」開發單位重新召開會議，環保局未重視居民權益，應認定公開會議無效，並重新召開說明會，不應進入環評審查程序。
環保局長李易書接受陳情，他表示，環評審查前需開公開開發內容20天，並召開公開會議。環保局認為當天會議並未充分說明、回應也不明確，已要求業者重新召開公開會議，除了當地廣成里、也需將一新、合成里居民納入，開發單位已口頭承諾，會重新召開說明會議。
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