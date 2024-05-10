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中市獨老住警器安裝率僅42.5% 5區不到2成藏火災風險

聯合報／ 記者洪敬浤／台中即時報導
台中市住宅火災警報器安裝率高達98.95%，不過中市獨居老人安裝率僅42.5%，老舊建築多的北區、中區最低，議員楊典忠要求加強安裝。記者洪敬浤／攝影
台中市住宅火災警報器安裝率高達98.95%，不過中市獨居老人安裝率僅42.5%，老舊建築多的北區、中區最低，議員楊典忠要求加強安裝。記者洪敬浤／攝影

住家裝設火災警報器可降低風險，台中市有議員發現，全國安裝住警器的比率達98%，其中台中市安裝率98.95%，不過中市獨居老人住警器安裝率只有42.5%，遠低於全市平均值，要求加強安裝。副市長鄭照新說，市府編預算針對獨居老人等族群，安裝住警器，將加強推動安裝。

根據內政部消防署統計，全國裝設自動警報器與住警器的比率為98%，各縣市中台北市最高99%，台中市整體安裝率達98.95%，其他六都城市也高達97%至98%；不過，台中市拒絕安裝的戶數高達2.7萬多戶，在六都中拒絕裝設戶數最高。

民進黨議員楊典忠表示，台中市社會局列冊獨居老人總數為4521人，但家中安裝住警器的只有1923人，整體裝設的比率只有42.5%，與全市98.95%安裝率落差太大；各行政區獨居老人安裝率最高的是大安96.6%、梧棲86%、后里81%，安裝率最低的是北區10.1%、中區12.2%、南區12.4%、潭子區16.3%、南屯區18.8%。

楊典忠說，獨居老人1人居住，一旦發生火警無人可警示或協助逃生，另外部分獨居老人收入不多，常撿拾回收物堆積，家中電線、電器老舊，也容易電線走火，過去也發生不少住宅堆積回收物釀火警意外，市府應加快宣導、安裝腳步，降低火災風險。

他強調，不僅獨居老人安裝率遠低於全市平均，安裝率最低的行政區例如北區、中區等，屬於台中老舊建築較多的區域，南區、南屯與潭子則是人口稠密區，同樣是獨居老人，為什麼裝設住警器出現區域差別？

鄭照新表示，安裝住警器可提升發現火災的效率，降低火災傷亡人數，市府編列預算針對獨居老人、低收入戶、重度身心障礙者、偏鄉等弱勢族群安裝住警器，將要求加強宣導。

消防局長孫福佑表示，有些民眾確實會拒絕安裝住警器，尤其訪視獨居老人時，遇到較強烈抗爭，可能擔心遭詐騙，或者擔心要額外付錢，將加強宣導推動。

台中市 火災 獨居老人

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