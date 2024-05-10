中興新村宿舍修繕 琉璃瓦變鋼瓦

中興大學成立南投分部，計畫將中興新村轉型為大學城，興大最近整修第二期宿舍，居民卻發現琉璃屋瓦、檜木門窗被拆除，改成紅色鐵皮浪板和鋁門窗。居民、文資專家和興大昨天座談，居民質疑校方便宜行事，破壞中興新村宿舍群特有地標景觀。

中興大學主任秘書李長晏說，宿舍修繕都依照文化景觀規範辦理，希望與居民融為一體，被質疑破壞文化景觀對興大來說相當沉重，為了保存整體景觀，日後修繕設計，會傾聽居民聲音，取得共識後再修繕。設計過程中，也會邀請文資委員指導，符合文資規則，共同維護中興新村。

國發會核定40.21億元作為中興新村大學城計畫，點交467戶宿舍給中興大學，將分6期整修，目前整修第二期共18戶宿舍。

中興新村文化資產保存發展協會理事長吳美玲說，陸續接到居民反映，宿舍紅色琉璃瓦遭工人隨意摔碎，改換為鐵皮波浪屋頂；檜木製門窗也被丟棄，改成鋁門窗、鐵窗，庭院草皮改鋪水泥和空心磚。

文資委員梁志忠、建築師郭俊沛等人說，中興新村宿舍區是文化景觀第二類，當初曾制訂宿舍修繕原則，屋頂、牆面、門窗、樓梯為建築元素，應盡量維持原貌，內部則可配合使用單位改善，如要大面積修復，應說明如何維繫整體景觀品質。

光明里長黃希谷質疑，文資專家只關心樹木、房屋，用文資綁架中興大學，沒有尊重居民，連要修樹、整理環境都很困難。

中興大學表示，整修宿舍將作為研究成品展示，會有實驗器材進入，必須要防漏水、防盜，地面要能負重，因此才將草坪換為地磚，並更換耐久的烤漆鋼瓦、鋁門窗。

南投縣文化局表示，宿舍外觀及設施等得依活化再利用需求進行適度調整，雖然修繕未違反規範，卻與居民情感有落差，希望興大加強溝通，後續3、4期修繕工程邀文資委員參與。