聽新聞
test
0:00 / 0:00

中興新村宿舍修繕 琉璃瓦變鋼瓦

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
興大修繕中興新村宿舍，但原有琉璃瓦屋頂改成鐵皮浪板，檜木門窗也改成鋁門窗、草皮也改鋪水泥，引起居民反彈。記者江良誠／攝影
興大修繕中興新村宿舍，但原有琉璃瓦屋頂改成鐵皮浪板，檜木門窗也改成鋁門窗、草皮也改鋪水泥，引起居民反彈。記者江良誠／攝影

中興大學成立南投分部，計畫將中興新村轉型為大學城，興大最近整修第二期宿舍，居民卻發現琉璃屋瓦、檜木門窗被拆除，改成紅色鐵皮浪板和鋁門窗。居民、文資專家和興大昨天座談，居民質疑校方便宜行事，破壞中興新村宿舍群特有地標景觀。

中興大學主任秘書李長晏說，宿舍修繕都依照文化景觀規範辦理，希望與居民融為一體，被質疑破壞文化景觀對興大來說相當沉重，為了保存整體景觀，日後修繕設計，會傾聽居民聲音，取得共識後再修繕。設計過程中，也會邀請文資委員指導，符合文資規則，共同維護中興新村。

國發會核定40.21億元作為中興新村大學城計畫，點交467戶宿舍給中興大學，將分6期整修，目前整修第二期共18戶宿舍。

中興新村文化資產保存發展協會理事長吳美玲說，陸續接到居民反映，宿舍紅色琉璃瓦遭工人隨意摔碎，改換為鐵皮波浪屋頂；檜木製門窗也被丟棄，改成鋁門窗、鐵窗，庭院草皮改鋪水泥和空心磚。

文資委員梁志忠、建築師郭俊沛等人說，中興新村宿舍區是文化景觀第二類，當初曾制訂宿舍修繕原則，屋頂、牆面、門窗、樓梯為建築元素，應盡量維持原貌，內部則可配合使用單位改善，如要大面積修復，應說明如何維繫整體景觀品質。

光明里長黃希谷質疑，文資專家只關心樹木、房屋，用文資綁架中興大學，沒有尊重居民，連要修樹、整理環境都很困難。

中興大學表示，整修宿舍將作為研究成品展示，會有實驗器材進入，必須要防漏水、防盜，地面要能負重，因此才將草坪換為地磚，並更換耐久的烤漆鋼瓦、鋁門窗。

南投縣文化局表示，宿舍外觀及設施等得依活化再利用需求進行適度調整，雖然修繕未違反規範，卻與居民情感有落差，希望興大加強溝通，後續3、4期修繕工程邀文資委員參與。

中興大學 中興新村 宿舍

延伸閱讀

興大修繕中興新村宿舍惹議 居民質疑老宿舍成鐵皮屋

中興大學驚傳墜樓 24歲男子倒地明顯死亡

中興大學黃春明週起跑 將頒發名譽文學博士學位

小淳來台好吃驚 抽光中興大學池水驚見類鯊魚生物

相關新聞

彰化縣長戰局再多1人？外界點名各黨角逐人選 二林鎮長這則貼文引聯想

彰化縣下屆縣長選舉又多一人參戰？二林鎮長蔡詩傑今在個人臉書貼文「彰化縣長…初試！請教臉書的好朋友們，有何意見？」吊出一群...

台中烏日「這巷弄」路窄…大型車緊貼呼嘯而過 居民不忍了

台中市烏日區東園里慶光路868巷108弄路幅不足6米，周邊住戶因滿常有大貨車、聯結車等大型車往來，整個車道幾乎都被大型車...

中興新村宿舍修繕 琉璃瓦變鋼瓦

中興大學成立南投分部，計畫將中興新村轉型為大學城，興大最近整修第二期宿舍，居民卻發現琉璃屋瓦、檜木門窗被拆除，改成紅色鐵...

補助幼兒腸病毒疫苗 中市評估

今年腸病毒疫情創10年新高，台中市大肚區更列為腸病毒71型高風險區域，台中市議員要求市府應有所作為，補助幼兒腸病毒疫苗施...

青年住宅只售不租 彰縣長：才可續推動

彰化縣政府在伸港鄉推出青年住宅，歷經4次流標。中央力推社會住宅則陸續興建，民進黨縣議員楊子賢昨天質詢，認為縣府堅持青年住...

老式木製課桌椅掰掰！南投縣更新2萬6千套調整式課桌椅

摒棄老舊的木製課桌椅，南投縣斥資4644萬元，全面更新2萬6千套調整式課桌椅，今天由縣長許淑華親自前往草屯國小驗收，並視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。