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興大修繕中興新村宿舍惹議 居民質疑老宿舍成鐵皮屋

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
興大、居民和文資專家今天座談，針對中興新村宿舍修繕爭議，興大表示多傾聽居民意見，並請文資專家指導，保存宿舍原有風貌。記者江良誠／攝影
興大、居民和文資專家今天座談，針對中興新村宿舍修繕爭議，興大表示多傾聽居民意見，並請文資專家指導，保存宿舍原有風貌。記者江良誠／攝影

中興大學成立南投分部，希望將中興新村推動為大學城，興大最近整修第二期宿舍，居民卻發現原有琉璃屋瓦、檜木門窗被拆除，改成紅色鐵皮浪板和鋁門窗。居民、文資專家、和興大今天座談，居民質疑校方便宜行事，破壞中興新村宿舍群特有地標景觀。

中興大學主任秘書李長晏說，宿舍修繕都依照文化景觀規範辦理，希望與居民融為一體，被質疑破壞文化景觀對興大來說相當沉重，為了保存整體景觀，日後修繕設計，會傾聽居民聲音，取得共識後再修繕。設計過程中，也會邀請文資委員指導，符合文資規則，共同維護中興新村。

國發會核定40.21億元作為中興新村大學城計畫，點交467戶宿舍給中興大學，將分6期整修，目前整修第二期共18戶宿舍。

中興新村文化資產保存發展協會理事長吳美玲說，陸續接到居民反映，宿舍原有的紅色琉璃瓦遭工人隨意丟到地面摔碎，改換為鐵皮波浪屋頂；檜木製門窗也被丟棄，改為鋁門窗、鐵窗，庭院草皮改鋪水泥和空心磚。

她說，紅屋頂宿舍群是中興新村標誌性地標，這些磚瓦屋5、60年都沒有磚瓦掉落等問題，以「安全」問題拆除舊屋瓦改鋪鐵皮波浪板，和中興新村宿舍格格不如。

文資委員梁志忠、建築師郭俊沛等人說，中興新村宿舍區是文化景觀第二類，當初曾制訂宿舍修繕原則，宿舍屋頂、牆面、門窗、樓梯為建築元素，應盡量維持原貌，內部則可配合使用單位改善。屋瓦為歷史場域重要元素，從屋脊、邊瓦收邊、簷口封簷通氣等設計，和新採用的琉璃鋼瓦都不同，未來如要大面積修復，應說明如何維繫整體景觀品質。

光明里長黃希谷質疑，文資專家只關心樹木、房屋，用文資法綁架中興大學，沒有尊重居民的聲音，連要修樹、整理環境都很困難。

中興大學表示，整修宿舍將作為研究成品展示，會有實驗器材進入，必須要防漏水、防盜，地面要能負重，因此才將草坪換為地磚，並更換耐久的烤漆鋼瓦、鋁門窗。

南投縣文化局表示，中興新村建物分三類保存，國發會委由興大託管建物為二類、三類，第2期整修18間宿舍為二類，外觀及設施等得依活化再利用需求進行適度調整，雖然1、2期宿舍修善未違反相關規範，卻與居民情感有落差，希望興大加強溝通，後續3、4期工程邀文資委員審議。

興大修繕中興新村宿舍，但原有琉璃瓦屋頂改成鐵皮浪板，檜木門窗改成鋁門窗、草皮也改鋪水泥，引起居民反彈。記者江良誠／攝影
興大修繕中興新村宿舍，但原有琉璃瓦屋頂改成鐵皮浪板，檜木門窗改成鋁門窗、草皮也改鋪水泥，引起居民反彈。記者江良誠／攝影
中興新村宿舍群以磚造紅屋瓦，並有庭園草皮和樹木植栽，成為中興新村景觀地標。記者江良誠／攝影
中興新村宿舍群以磚造紅屋瓦，並有庭園草皮和樹木植栽，成為中興新村景觀地標。記者江良誠／攝影
興大修繕中興新村宿舍，但原有琉璃瓦屋頂改成鐵皮浪板，檜木門窗也改成鋁門窗、草皮也改鋪水泥，引起居民反彈。記者江良誠／攝影
興大修繕中興新村宿舍，但原有琉璃瓦屋頂改成鐵皮浪板，檜木門窗也改成鋁門窗、草皮也改鋪水泥，引起居民反彈。記者江良誠／攝影

中興大學 中興新村 宿舍

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