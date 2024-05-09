影／堅守崗位 護理師車禍手腳痲頸椎開刀後再回職場救人

台中大甲李綜合醫院急診室一名護理師，日前上班途中遭後方車輛追撞，當下沒外傷，事發後隔兩個多月，突然感到手腳麻，檢查發現是脊椎軟骨破裂壓到神經，緊急開刀休養後，再度回到職場，在本月12日國際護師節前夕，他分享自己的心路經歷。

另一名急診護理師分享他今年跟著鎮瀾宮媽祖遶境，緊急協助孕婦生產的過程，強調救人是他們的責任，在職場上不會後悔。

大甲李綜合醫院昨晚舉辦護師節慶祝活動，董事長李順安、院長隋善中與院內所有的護理人員同樂。李順安表示，台灣面臨少子化、高齡社會化，護理人力短缺是棘手的問題，他感謝護理師的辛勞與付出，醫院會持續努力提升薪資待遇，留任並延攬優秀人才，慶祝活動中，播放護理人員職場上辛苦的工作點滴，表揚優良護理人員。

急診護理師楊泰其，分享他過去半年職場的難忘經驗。他去年底要參加員工旅遊，騎機車快到醫院路口時，遭後方車輛追撞，當下胸口很痛沒有明顯外傷，事隔兩個多月，突然感到腳麻，後來手部跟著麻，才驚覺不對勁，經過詳細檢查，發現第四、第五頸椎脫出而形成椎間盤突出，馬上手術。

楊泰其手術後休息了兩個多月，再度回職場上班；他說父親以前是裝潢師傅，常要搬粗重的材料，工作久便有職業病，經常腰酸背痛，父親疼愛他，不忍看到小孩一樣搬重物做粗工，鼓勵他擔任醫護人員，他走上護理這條路，在醫院服務16年多，也讓他透過臨床累積經驗，更能了解父親的病症。

「我能再度回到職場很幸運。」楊泰其說，受傷過後更能體會生老病死，與手腳麻痺沒力的感受，尤其他站在急診的第一線，更要隨時提醒自己與家人，好好保護自己，該休息就休息，雖然大環境對醫護人員是一個困境，自己也曾後悔過，但是他強調，「只要在職場上的一天，就永遠不要說後悔，盡力最好每一件事，努力協助病患康復。」

負責執刀的該院醫院副院長、神經外科主治醫師李偉裕表示，楊泰其檢查時軟骨破掉壓到脊椎神經，便會導致手、腳麻，評估後置換人工頸椎椎間盤，健保制度上只有給付一顆椎間盤，因此患者再自費另外一顆，把兩顆置換後，術後沒有戴頸圈，很快恢復正常，神經也慢慢修復，「外傷性的椎間盤最嚴重恐導致癱瘓，一定要趕緊開刀處置。」

李偉裕說，一般車禍很常見「皮鞭式傷害」，被追撞後頸椎有過度前後甩動情況，雖然身上沒有明顯外傷，恐會造成頸椎傷害，傷害症狀可能不是在頸部，而是腳或手會麻或刺痛，不要以為沒事就沒有就醫，還好受傷的護理師很機靈，一旦出現症狀趕緊就醫，才沒有延誤病情。

另一位急診室的護理師劉任翔，在護理最前線已20年，也擔任護理長職務。他說，從事護理工作就是要有熱忱，才能幫助更多人。他到醫院服務至今，跟著鎮瀾宮媽祖遶境有19年，今年在遶境途中，遇到一位孕婦突然羊水破裂，警方鳴笛開道請求幫忙，他把孕婦送上救護車後，沿途中不斷告訴對方，「妳要調整呼吸，不要緊張！」5分鐘後把患者送達附近醫院，所幸母子均安。