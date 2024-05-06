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台中知名貓咖遭爆虐貓！曾評丙等仍營業 動保處出面回應
台中BICA BICA享貓咖啡廳為知名網紅店，但多名自行離職員工爆料，該店疑虐貓，更有店主無視貓隻病情，導致貓咪離世等離譜情事，該店在2022年開幕時，就因環境不佳被評鑑為「丙等」；中市動保處表示，已主動稽查，內部約有50多隻貓咪，但無發現網友爆料的受傷貓隻，盼投訴人能向動保處提供證據、協助調查。
「BICA BICA享貓咖啡廳」為台中知名網紅咖啡廳，店內有多隻超萌貓寵，吸引不少消費者；但昨有自稱前員工的民眾爆料，指控該店有貓咪受虐、販售貓隻情事。
離職員工指出，店內多隻生病的貓，但店主不讓牠們就醫，導致貓咪無辜死亡；另有貓隻染傳染病還傳到員工身上。此外，她也發現一隻貓頻繁喘氣，向店主通報，但店主因在販售其他貓隻，根本未帶病貓送醫，等到她再發現時，該貓已是彌留狀態。
動保處提到，今天會請負責人到動保處說明，若後續調查虐貓屬實，將依違規情節，最將開罰7.5萬元，若貓因而死亡，更將涉及刑責。
動保處指出，該處為登記在案的合法養殖中型貓社，2022年開幕時，就因空間悶熱、環境不潔，被評鑑為「丙等」，且去年也曾遭投訴環境不佳，遭市府公布業者名稱，若今年再列丙等，將廢止其營業許可。
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