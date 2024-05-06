台14、14甲線施工 今起交管

為提升道路邊坡強度及韌性，南投仁愛台14線76.5公里板下至79公里霧社、台14甲線18.5公里翠峰至24.5公里鳶峰2路段共6處，將進行邊坡保護工程，公路局埔里工務段排定今天起到6月28日上午8時至下午6時施工，例假日不施工，整體工期粗估40天，採單線雙向通行，並視現況機動管制。

台14線埔霧公路是往返埔里、仁愛兩地的重要道路，更銜接台14甲線通往清境、廬山、合歡山等熱門景點，車流量大，但因山路邊坡易受強降雨、乾旱崩裂等氣候影響受損，為提升道路邊坡強度及韌性，公路局規畫邊坡保護工程。

埔里工務段表示，台14線板下至霧社、台14甲線翠峰至鳶峰2路段，將有6處施工點，分別為台14線76.9公里、78.3公里及台14甲線18.99公里、21.75公里、23.9公里、24.公里K等6處邊坡保護工程，屆時採單線雙向通行，並視現況機動管制，請用路人配合。

公路局提醒，民眾上山前務必事先查詢交通資訊，可利用省道即時交通資訊系統（https://168.thb.gov.tw），或撥打0800-001822及0800-231035，掌握最新路況。