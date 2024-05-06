任賢齊84歲母 獲選彰縣模範母親

知名藝人任賢齊的母親蕭梨，獲選為今年彰化縣模範母親，昨天接受彰化縣長王惠美表揚。不過，任賢齊未陪同母親接受此一榮耀。 對於養出一名演藝巨星兒子，84歲的蕭梨說，任賢齊很孝順，有愛心，很懂事也善良，他很想來參加表揚，但因行程滿檔，沒空來。

彰化縣各鄉鎮市公所及身障團體推薦的38位模範母親，分別為黃楊碧霞、楊蔡素梅、盧陳燕華、黃許秀鳳、陳黃開、許淑眞、吳秀桃、黃壽美、黃柯秀梨、劉阿陣、陳碧珠、林翠蓮、吳林阿網、邱金梭、高玉女、劉徐貴梅、徐洪採鳳、謝双、蕭梨、游曹章瑾、陳玉花、邱淑靜、江劉式、陳織、黃秀、楊謝麗琴、謝秀治、張錦雲、徐許彩蓮、鄭林秀琴、邱子晏、戴陳完、鐘張瑞春、卓美珠、吳笑、廖曉燕、鍾素華、吳滿足等。

任賢齊的母親蕭梨由家人陪同參加表揚活動，對於獲選為模範母親，蕭梨十分開心，她說，兒女都很孝順，小女兒當老師，大女兒在公司上班，提到「兒子是藝人」、「他很忙啦」，不禁笑了出來。

有趣的是，縣府昨天在全國麗園飯店表揚模範母親時，在蕭梨簡介，只簡略帶到（長子任賢齊，大學畢業，從事音樂工作），未受注意，直到有人眼尖在簡介上發現，蕭梨竟是任賢齊的母親，縣長王惠美也特別致意。

任賢齊雖然長年在國內外從事演藝事業，卻也不忘本，常回家探望父母，也為知名的田中馬拉松代言，並熱情參加彰化縣政府舉辦的演唱會表演，堪稱「彰化之光」。

獲田尾鄉公所推薦的張錦雲事蹟很感人，她為了讓全盲的2個孩子學會自立，每天來回兩百多公里接送孩子到台中后里啟明學校上課，自己先學習點字摸讀，再陪伴兒子學習，正向積極的態度，先後獲得許多全國獎項的肯定，次子也榮獲第一屆總統教育獎表揚。

彰化縣脊髓損傷重建協會推薦的吳笑，歷經次子因車禍而四肢癱瘓及喪夫之痛，沒有被擊倒，而是懷著感恩的心情，帶著孩子積極復建，鼓勵孩子學習一技之長，孩子也很爭氣，最後考取了電腦軟體專業證照。