彰化慶祝母親節 模範母親「上山墾殖」苦盡甘來今被表揚

母親節前一周，彰化縣多個鄉鎮市舉辦模範母親表揚活動，員林市最高齡98歲模範母親黃蕭雪早年和丈夫「做山種田」，拉拔8名子女長大成人，今和受表揚的模範母親一樣，在家人簇擁下登台接受獻花、贈匾，喜氣洋洋。

員林市公所今在婚宴會館表揚46名模範母親，中山里邱金梭、南平里劉徐貴梅、新興里高玉女也榮獲縣政府表揚，其中89歲邱金梭最高齡。

邱金梭出生溪湖鎮竹圍仔，3歲被邱家收養為童養媳，因邱家貧窮沒田地，邱金梭從小到別家割完稻的田地撿拾稻穗，有時打零工補貼家用，少女時代北上幫傭，薪水都寄回邱家，後來與丈夫圓房，邱金梭租地種菜一起承擔家計；她常教育子女「傻人有傻福，量有多大，福就有多大。」溫良嫻淑足被推崇，足為母儀風範。

今年員林市最高齡98歲模範母親黃蕭雪憑媒灼之言，從社頭鄉嫁到員林，二子六女相繼出世，她一面照顧孩子，一面幫丈夫務農，有時要上八卦山墾殖，現在回想辛苦的往事，她淡淡一句「老嘍，忘記了。」她的兒子黃士宜表示，她不忌口，吃得下、睡得著，凡事不計較，過得很自在。

永靖鄉公所今在餐廳慶祝母親節，表揚今年36名模範母親及38名模範農民、5名績優農情調查員。接受縣府表揚的最高齡91歲模範母親江劉式18歲嫁作人婦，侍奉公婆、撫育一女二男，她重視身教，子女都有成就。