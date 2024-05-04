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彰化慶祝母親節 模範母親「上山墾殖」苦盡甘來今被表揚

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市今表揚模範母親，最高齡98歲黃蕭雪子孫滿堂，相當幸福。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市今表揚模範母親，最高齡98歲黃蕭雪子孫滿堂，相當幸福。記者簡慧珍／攝影

母親節前一周，彰化縣多個鄉鎮市舉辦模範母親表揚活動，員林市最高齡98歲模範母親黃蕭雪早年和丈夫「做山種田」，拉拔8名子女長大成人，今和受表揚的模範母親一樣，在家人簇擁下登台接受獻花、贈匾，喜氣洋洋。

員林市公所今在婚宴會館表揚46名模範母親，中山里邱金梭、南平里劉徐貴梅、新興里高玉女也榮獲縣政府表揚，其中89歲邱金梭最高齡。

邱金梭出生溪湖鎮竹圍仔，3歲被邱家收養為童養媳，因邱家貧窮沒田地，邱金梭從小到別家割完稻的田地撿拾稻穗，有時打零工補貼家用，少女時代北上幫傭，薪水都寄回邱家，後來與丈夫圓房，邱金梭租地種菜一起承擔家計；她常教育子女「傻人有傻福，量有多大，福就有多大。」溫良嫻淑足被推崇，足為母儀風範。

今年員林市最高齡98歲模範母親黃蕭雪憑媒灼之言，從社頭鄉嫁到員林，二子六女相繼出世，她一面照顧孩子，一面幫丈夫務農，有時要上八卦山墾殖，現在回想辛苦的往事，她淡淡一句「老嘍，忘記了。」她的兒子黃士宜表示，她不忌口，吃得下、睡得著，凡事不計較，過得很自在。

永靖鄉公所今在餐廳慶祝母親節，表揚今年36名模範母親及38名模範農民、5名績優農情調查員。接受縣府表揚的最高齡91歲模範母親江劉式18歲嫁作人婦，侍奉公婆、撫育一女二男，她重視身教，子女都有成就。

溪湖鎮湖北國小今舉辦母親節親子健走，逾400人參加，湖埔社區大學志工在福安宮、庄役場、溪湖戲院、溪湖國小、泰山戲院及溪湖糖廠設站解說導覽，讓湖北國小親子了解溪湖中街的發展史。活動結束後學校家長會贊助IPad、腳踏車等近300件摸彩品，溪湖鎮公所也贊助60件摸彩品，億興碾米廠贊助參加獎，參加者每人還得到一張50元冰品券，收穫豐富。

彰化縣溪湖鎮湖北國小母親節親子健行，有在地文化尋源也品嘗溪湖糖廠冰品，圖／湖北國小提供
彰化縣溪湖鎮湖北國小母親節親子健行，有在地文化尋源也品嘗溪湖糖廠冰品，圖／湖北國小提供
彰化縣永靖鄉模範母親江劉式將接受縣政府表揚。圖／永靖鄉公所提供
彰化縣永靖鄉模範母親江劉式將接受縣政府表揚。圖／永靖鄉公所提供

員林 子女 模範母親 母親節

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