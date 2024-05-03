「周處除三害」在台中拍槍擊畫面挨批負教材 中市：不過多干涉題材

電影「周處除三害」在中國大陸創造超高票房，台中市議員表示，中市新聞局為此大發新聞稿稱市府眼光獨到，投資已回收，但其實市府近年補助3部電影有2部都未回收，等於6成6未回收，補助效益差，且片中主角在台中精明商圈槍擊，成台中負面教材，要求市府謹慎補助。中市副市長鄭照新表示，補助最重要目的是支持電影產業，並非賺錢，且電影創作自由，市府會鼓勵題材與台中故事有關，但不會過多干涉。

為鼓勵影視人才創作、扶植台灣電影產業，進而提升電影製作環境，台中市影視發展基金會訂有「獎勵電影事業計畫」，每年編列500萬預算。但議員陳俞融表示，從2021年至2024年4月底，中市府3年來投資5部電影，除2部尚未上映外，僅1部「周處除三害」有回收，新聞局大肆宣揚，卻隻字不提兩部沒有收益，補助成效差。

陳俞融說，2021年花了400萬補助電影「失能少年」，票房僅82萬，不僅完全無法回收投資金額，且該片全片超過8成場景都在高雄，台中卻用不成比例且無法回收的金額補助，失去初衷，市府獎勵補助電影產業預算有限，市府選擇補助的電影類型要更謹慎。

陳俞融也說，「周處除三害」雖名揚國際，但片中主角在台中精明商圈隨意槍擊場景，加深台中「慶記之都」的負面形象，市府投資電影，應帶給台中正面行銷的助益。

陳俞融提到，依文化部統計，台中為全台第二大票房，但城市台中流行文化及藝文活動缺乏，金馬獎典禮最後一次在台中舉辦是2008年，距今已16年，而金鐘獎、金曲獎典禮更未曾於台中舉辦過，要求市府積極向中央爭取舉辦機會。

副市長鄭照新說，市府的電影補助金，最重要目的是支持電影產業，並非賺錢，另透過協拍，讓電影內容可與台中故事結合，進而行銷台中；至於獎勵金回收，是對基金會的鼓勵機制，除藝術創作之外，也可為市府增加收入。

鄭照新說，電影創作是自由的，市府會鼓勵題材與台中有關，但不會過多干涉，他舉例高雄拍攝角頭類型的電影，在街頭有大規模衝突場面，因是虛擬創作的故事，不會因此對治安有疑慮，且台中治安近年來在六都名列前茅，早就洗刷汙名。

新聞局長欒治誼說，周處除三害獲中市新聞局補助170萬元、台中市影視發展基金會獎勵250萬元，也獲文化部長片輔導金1000萬元補助，該片於台中市精明商圈、綠川水岸廊道、書屋橋等周邊取景，占全片拍攝3成，上映後創造國內票房新台幣4700餘萬元，在中國大陸創下新台幣30億元的票房佳績，並入圍第60屆金馬獎7獎項，並抱回最佳動作設計獎；市府的投資能獲得各界迴響，對台中市已值得。