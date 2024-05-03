台中潭子聚興綠帶一期工程完工 民代爭取新建活動中心

台中潭子新興營區遷建後，陸續興建新興國小、台中市警察局、潭子區聯合辦公大樓及簡易棒壘球場，立委楊瓊瓔、市議員賴朝國爭取利用其餘約3公頃多土地綠美化，目前1000萬綠帶廊道一期工程已完工。

立委楊瓊瓔今天邀集相關單位現勘，再爭取二期約1188萬元經費，潭子區公所提出新建聚興里市民活動中心，造價約2208萬元，民政局允諾優先納入114年度預算編列。

立委楊瓊瓔、市議員賴朝國今天辦理「聚興社區休憩場域環境改善二期工程暨聚興里市民活動中心興建案」現勘，農村發展及水土保持署台中分署長陳榮俊、台中市政府民政局副局長彭岑凱、潭子區長劉汶軒、聚興里長黃沛綺出席，多位鄰長及社區居民也到場關心。

潭子區長劉汶軒說明聚興社區休憩場域環境改善工程進度，第一期面積0.8公頃、經費1000萬元，除保留樹群，進行綠美化，並施作簡易體健設施、「我愛聚興」意象等，去年10月完工；第二期面積約1.1公頃，規畫綠色環狀景觀道路、聚興廣場、生態調節蓄水池，1188萬元經費尚待農村水保署核撥。

劉汶軒並提出利用新興國小旁剩餘用地興建聚興里市民活動中心，工程造價約2208萬元。民政局副局長彭岑凱表示，土地已取得多年，公所初步規畫也完整，允諾優先納入114年預算編列，並請立委楊瓊瓔協助爭取中央前瞻計畫補助。

農村發展及水土保持署台中分署長陳榮俊表示，新興營區遷建後，保留上百棵大樹及老樹，一期工程完成0.8公頃林蔭綠地，允諾持續協助二期工程約1188萬元經費，期待未來串連新田登山步道及旱溪自行車道，成為休閒綠色廊道。

賴朝國說，聚興里綠地廣達3公頃多，建議未來可舉辦市民野餐日等大型活動，市民活動中心案，他會再向市長盧秀燕爭取支持，並在議會審查預算時全力支持。聚興里長黃沛綺說，活動中心預定地位於新興國小旁，毗鄰潭子區聯合辦公大樓，有簡易棒壘球場及3公頃綠地。