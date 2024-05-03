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台中攔查學生交通車 32%不合格

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市議員楊典忠（右）與鄭功進要求教育局增加攔查補習班交通車，減少違規率。記者陳秋雲／攝影
台中市議員楊典忠（右）與鄭功進要求教育局增加攔查補習班交通車，減少違規率。記者陳秋雲／攝影

台中市教育局每月聯合稽查學生交通車，今年至今稽查94次，攔查52車次，違規17車次，不合格率高達32%，違規以交通車未備查、車齡逾10年最多。議員楊典忠認為，全市2900多家立案補習班，稽查、攔查比例低太寬鬆，違規、再犯者比例高，要求加強稽查頻率，以保障學童安全。

教育局長蔣偉民表示， 目前稽查學生交通車人力僅4人，會視情況審酌人力，加強稽查次數。另因稽查人員有經驗，目視「問題車」就攔查，也是不合格率高的原因之一。

楊典忠說，5月15日是全國學生安全日，台中市有2900多家立案補習班，補習班交通車應報教育局備查，包括車齡不能逾10年、備查車輛應登錄在教育部系統上，主管機關應落實。

教育局每月會同警察、監理單位稽查執行學生交通車，2021年稽查59次，攔查補習班交通車24車次，違規23車次，不合格率95%；2022年稽查93次，攔查補習班交通車54車次，違規31車次，不合格率57%。今年至今稽查94次，攔查補習班交通車52車次，違規17車次，不合格率32%。

教育局指出，因多數安親班或補習班設在學校附近，學生只需徒步或由家長接送，另有部分業者用私家車接送，會加強熱點稽查。

楊典忠質疑，台中市補習班家數多，登錄學生交通車僅74家，很多交通車根本沒有備查，教育局應了解有多少家沒有依法登錄？每年聯合稽查次數不到100次，攔查車輛50多輛，稽查比例過低，難怪業者抱持僥倖心態。

副市長鄭照新說，從教育局的資料可以看出每年稽查量能都提高，顯示教育局很重視。

楊典忠表示，他發現不少違規業者一犯再犯，教育局應提出對策。蔣偉民說，會加強宣導，並研議對再犯者加重罰則。

台中市 安親班 教育局 補習 鄭照新

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