快訊

勞動節報喜！第1季新制勞退大賺3,331億元 平均每位勞工分紅2.6萬元

蘋果入社測驗？畫一條線讓「123=4」算式成立 網友直呼有夠難

8成女性愛愛好被動？研究曝最無效也最NG的避孕行為「就是它」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣最美風景在這裡 婦車禍倒地 路人撐傘遮陽、白衣天使即刻救援

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中羅姓女機車騎士日前因車禍倒地，包括警方、護理師和計程車司機等見狀都伸援，成為最美麗風景。圖／讀者提供
台中羅姓女機車騎士日前因車禍倒地，包括警方、護理師和計程車司機等見狀都伸援，成為最美麗風景。圖／讀者提供

台中羅姓婦人日前騎機車行駛烏日區信義街時，因路邊臨停轎車紀姓駕駛突開車門撞上，倒地不起。當時在附近的警方、中醫診所護理師和計程車司機等見狀都奔到現場幫忙，有的指揮交通，撐傘、也有的安撫傷者情緒、查看身體狀況，直到救護車來大家才安心離開，滿滿人情味，成了最美的風景。

經了解，羅婦騎機車，沿烏日區信義街往中山路一段方向行駛，至烏日區信義街86號前，因紀姓駕駛突然開啟車門，造成羅婦剎車不及撞上，倒地動彈不得。

由於當天天氣炎熱，路面溫度燙人，剛拜訪郵局的烏日派出所所長高銘顯、警員龔俊嘉見狀衝上前查看，並指揮交通，避免二度意外發生。附近中醫診所護理師們和擔任義消的計程車司機見狀也加入救援行列，有人撐起雨傘為婦人遮陽，有人查看身體狀況，眾人一直守護到救護車到達，將受傷婦人送往醫院救護，路過民眾對警民義舉大讚真的很有愛心。

台中市警局烏日分局呼籲，轎車駕駛及乘客開啟車門時，務必注意後方通行的行人與來車，並禮讓其先行，確認安全無虞後，再將車門開啟至可供出入最小幅度，迅速下車後立即關上車門，違者依道路交通管理處罰條例，最高可處4800元罰鍰，並追究肇事相關刑民事責任。

台中羅姓女機車騎士日前因車禍倒地，包括警方、護理師和計程車司機等見狀都伸援，成為最美麗風景。圖／讀者提供
台中羅姓女機車騎士日前因車禍倒地，包括警方、護理師和計程車司機等見狀都伸援，成為最美麗風景。圖／讀者提供

延伸閱讀

屏東榮總傳醫療暴力！7旬翁闖門診揍醫師 勸架護理師動胎氣

不滿深夜叫計程車沒來 到車行砸電視、放鞭炮4人落網

不只醫生、護理師職業 新北打造職探營隊培育醫事人才

病友酒後對女護理師襲臀判6月 法官理由：耗損醫護資源

相關新聞

后里馬場競技場鬆軟 賽事喊停

台中后里馬場歷史悠久，近日有馬主爆料指競技場土質鬆軟，導致馬匹受傷，並目擊競技場挖出大量營建廢棄物，中華民國馬術協會理事...

強降雨後再新添2處落石 中橫便道今將全線封閉

花蓮強震後，中橫便道通行命運多舛，谷關工務段多次辛勞搶通，卻又受餘震、鋒面雨勢影響，中橫便道今再新添兩處落石坍方處，谷關...

餘震千餘次 議員批潭子國中使用半世紀還沒執照怎安心

民進黨台中市議員聯合質詢，要求市府重視老舊校舍問題，一個多月來大小地震與餘震破千次，議員蕭隆澤說，以潭子國中英才樓為例，...

市定古蹟后里區公所牆面裂縫修補 公所：與三次大地震無關

台中市后里區公所目前辦公廳舍是90年前的內埔庄役場，被列為市定古蹟，歷經墩仔腳、921和今年發生的403花蓮大地震仍屹立...

台灣最美風景在這裡 婦車禍倒地 路人撐傘遮陽、白衣天使即刻救援

台中羅姓婦人日前騎機車行駛烏日區信義街時，因路邊臨停轎車紀姓駕駛突開車門撞上，倒地不起。當時在附近的警方、中醫診所護理師...

五一勞動節一假多制、彰縣府約3成可休 有人建議舉國休假

今天是五一勞動節，彰化縣政府內約1500名員工，適用勞動基準法規定的勞工身分者約430人，比例近3成可以休假，辦公廳舍比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。