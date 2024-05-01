台灣最美風景在這裡 婦車禍倒地 路人撐傘遮陽、白衣天使即刻救援

台中羅姓婦人日前騎機車行駛烏日區信義街時，因路邊臨停轎車紀姓駕駛突開車門撞上，倒地不起。當時在附近的警方、中醫診所護理師和計程車司機等見狀都奔到現場幫忙，有的指揮交通，撐傘、也有的安撫傷者情緒、查看身體狀況，直到救護車來大家才安心離開，滿滿人情味，成了最美的風景。

經了解，羅婦騎機車，沿烏日區信義街往中山路一段方向行駛，至烏日區信義街86號前，因紀姓駕駛突然開啟車門，造成羅婦剎車不及撞上，倒地動彈不得。

由於當天天氣炎熱，路面溫度燙人，剛拜訪郵局的烏日派出所所長高銘顯、警員龔俊嘉見狀衝上前查看，並指揮交通，避免二度意外發生。附近中醫診所護理師們和擔任義消的計程車司機見狀也加入救援行列，有人撐起雨傘為婦人遮陽，有人查看身體狀況，眾人一直守護到救護車到達，將受傷婦人送往醫院救護，路過民眾對警民義舉大讚真的很有愛心。